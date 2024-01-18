Новая эра: почему антидроновые ружья снова обрели популярность у ВСУ

Международные санкции спровоцировали дефицит запчастей, что заставило ВС РФ возвратить свои беспилотники на "старые" частоты, что открывает новую эру применения антидроновых ружей на фронте.

Россияне снова начали пользоваться дронами, которые летают в диапазоне диапазон 2,4 ГГц. А это значит, что у бойцов Вооруженных сил Украины есть возможность снова активно пользоваться антидроновыми ружьями для того, чтобы уничтожить такие беспилотники, рассказал в интервью Фокусу специалист по связи и радиотехнологиям Сергей "Флэш" Бескрестнов.

Он озвучил две версии такого поведения российских оккупантов. Первая — это банальный дефицит запчастей, в России ставят то, что им удается купить, не строя стратегических планов. Вторая состоит в том, что российские военные уходят с новых частот специально, чтобы РЭБ-купола, которые успели поставить Силам обороны в зону боевых действий, перестали работать.

"Поэтому сейчас наши военные, имеющие антидроновые ружья, которые когда-то покупали против "Мавиков", сейчас могут эффективно их применять против FPV-дронов. На многих участках фронта это поможет и сработает", — сказала Сергей "Флэш".

Эксперт также добавил, что бойцы Сил обороны даже имеют неплохие шансы (около 25 процентов) с помощью антидроновых ружей ликвидировать и дроны-камикадзе, с которыми операторы противника будут работать на "привычных" частотах.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Украине создают и применяют антидроновые ружья. Обращению с антидроновым ружьем нужно учиться также, как и работе с другой техникой: к примеру, беспилотными летальными аппаратами.

Кроме того в августе мы писали о том, что украинцы улучшили антидроновые ружья для ВСУ. Тогда разработчик и производитель антидроновых систем "Піранья-Тех" представила шестую с начала года модификацию антидронового ружья "5 РАдК".