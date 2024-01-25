Как средства РЭБ сбивают курс ракет и могут ли заменить ПВО: в Генштабе объяснили (видео)

Часто случается, что пораженные радиоволнами ракеты уничтожаются в воздухе или падают на землю, не долетая до целей, но не все так просто.

Военно-воздушные силы Украины начали регулярно отчитываться об обезвреживании российских ракет средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Начальник Главного управления радиоэлектронной и киберборьбы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Иван Павленко рассказал, как именно это происходит, в интервью YouTube-каналу издания "Милитарный".

"Потерю результативности применения этих средств противника вызвало именно влияние средств электронной борьбы. Каждое высокоточное средство противника, когда на него осуществляется воздействие, теряет свою эффективность. Далее происходят различные случаи, в зависимости от того какое это именно средство, какая технология, какой программный код написан. Это может быть как уничтожение в воздухе или эта ракета может где-то упасть в поле, у нас таких случаев много случается", — поделился он.

По словам Павленко, сейчас большинство средств противника используют две основных составляющих наведения — инерциальные системы и системы спутникового наведения, аналогичные GPS, из которых наиболее точной является последняя. Если происходит воздействие на систему GPS, ракета отклоняется от заданной цели на большое расстояние. При этом она может самоуничтожиться или неконтролируемо где-то упасть.

Покрыть всю Украину системами, которые сбивают навигацию таких средств пока невозможно. Для предотвращения ракетных ударов используют сочетание покрытия средствами РЭБ как отдельных важных объектов, так и территорий.

Системы радиоэлектронной борьбы входят в состав противовоздушной обороны и повышают эффективность применения ПВО. Когда меняется траектория полета ракеты, меняется и высота — это повышает эффективность применения ПВО. Идеи о том, что РЭБ могут заменить ПВО на самом деле не очень корректны — они работают вместе и дополняют друг друга.

Начальник Главного управления радиоэлектронной и киберборьбы Генерального штаба ВСУ Иван Павленко рассказывает о системах РЭБ

Существует проблема подготовки специалистов по радиоэлектронной борьбе. Пользоваться антидроновой винтовкой можно научить за месяц. Когда же речь идет о специалисте станции радиопомех, уже нужен предварительно подготовленный человек с как минимум средним образованием в области радиоэлектроники, который должен дополнительно пройти 2-3 месяца подготовки.

Более подробно ознакомиться с тем, как влияют средства РЭБ на российские крылатые ракеты можно в другом материале Фокуса. Военные эксперты рассказали, в каких случаях они могут спасти жизни украинцев.