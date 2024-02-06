Представили как свою разработку: РФ продает за $1,4 млн Shahed, который будет искать БПЛА и ПВО (фото)

Россия представила дроны на выставке World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии. Пока неизвестно, есть ли уже заказчики на беспилотники, рассказали эксперты Defense Express.

Российская Федерация хочет продать ударные дроны типа Shahed-236 за почти полтора миллиона долларов за единицу. Об этом сообщили в Defense Express.

Эксперты отметили, что неизвестно, имеет ли Россия заказчиков на беспилотники.

На выставке World Defense Show 2024 в Саудовской Аравии россияне представили БПЛА типа Shahed как свою разработку.

Дрон МС 236 — Shahed-236: что известно

Речь идет об ударном дроне МС 236 (Shahed-236) с оптико-электронной системой наведения ("селекция цели оператором") и двигателем внутреннего сгорания. Кроме этого, дальность полета аппарата составляет две тысячи километров, а максимальная взлетная масса — 250 килограммов, из которых боевая часть — 50 килограммов. Также заявленная скорость дрона — 170 километров в час, а возможная продолжительность полета — до 12 часов, максимальная высота — 4500 метров.

Дрон МС 237 — Shahed-238: что известно

Также был представлен еще один дрон-камикадзе МС 237 (Shahed-238) с турбореактивным двигателем и наведением по координатам. Его максимальная взлетная масса составляет 370 килограммов, однако боевая часть остается такой же как и у предыдущего БПЛА. Дрон может развивать скорость до 600 километров в час, его дальность полета — 1000 километров, а максимальная высота — 9000 метров.

Оккупанты указывают назначение дрона как "камикадзе" и рассказывают о двух сценариях его применения — "отпугивание БПЛА недружественных стран от границ РФ", однако непонятно. На "бумагах" россияне указывают, что БПЛА якобы будет сбивать БПЛА типа MQ-9 Reaper.

Также враг предлагает "открывать" местонахождение ПВО противника с помощью МС 237. По мнению РФ, это возможно из-за того, что дрон громкий, имеет высокую скорость и якобы похож на истребитель "по звуку и форме", что позволит выманивать позиции ЗРК вроде Patriot, который к тому же будет тратить на уничтожение дрона ракеты стоимостью в миллионы долларов.

Как РФ хочет продать БПЛА

Россияне заявляют, что один дрон типа МС 237 (Shahed-238) стоит 1,4 миллиона долларов, а мобильный пункт управления — 3,75 миллиона долларов.

"Этот факт по сути перечеркивает концепцию таких беспилотников, которые должны быть максимально дешевыми, а стоимость в полтора миллиона долларов довольно высока", — отметили в Defense Express.

Эксперты добавили, что не всегда для снижения таких дронов используются дорогие зенитные ракеты.

Напомним, 29 января в Defense Express рассказали, что РФ изменила боевую часть на дроне-камикадзе типа Shahed. В частности, сейчас она имеет кумулятивный и зажигательный эффекты.

30 января стало известно, что россияне изменили тактику по применению Shahed-136. Причиной этому могла стать высокая эффективность украинских мобильных групп.