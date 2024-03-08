РФ применила иранский дрон Mohajer-6 над Черным морем: в Британии назвали особенности (фото)

Беспилотник предназначен для разведки, однако также он может осуществлять атаки класса "воздух-поверхность" с помощью управляемых боеприпасов, рассказали в британской разведке.

Вооруженные силы Российской Федерации применяют беспилотные летательные аппараты иранского производства Mohajer-6, предназначенные для разведки и атаки, над Черным морем. Об этом сообщили в Министерстве обороны Великобритании в X (Twitter).

"Mohajer-6 — это беспилотный летательный аппарат иранского производства, предоставленный России и замеченный над Черным морем и Крымом", — говорится в сообщении.

Особенности БПЛА типа Mohajer-6

Дрон Mohajer-6 предназначен для разведки, наблюдения, захвата целей, также он может осуществлять атаки класса "воздух-поверхность" с помощью управляемых боеприпасов. Практическая дальность действия дрона ограничена прямой видимостью для обеспечения контроля оператора БПЛА в реальном времени. Таким образом беспилотник может пролететь около 200 километров на высоте 3,3 километра, однако дальность можно расширить путем передачи на другую наземную станцию управления.

Отчет британской разведки

Почему ВС РФ используют дрон Mohajer-6 в Крыму

В британской разведке считают, что ВС РФ используют дрон во временно оккупированном Крыму для того, чтобы выявить возможные угрозы портам и судам после недавних успехов Украины на полуострове.

Кроме этого, есть вероятность, что в их задачу также входит поддержка российских процессов по нанесению ударов по юго-западному побережью Украины. В частности, 23 сентября 2022 года над Черным морем был сбит по меньшей мере один Mohajer-6. Также РФ могла случайно сбить эту систему над Крымом 6 июня 2023 года.

Напомним, 21 ноября 2023 года в командовании "Юг" сообщили об уничтожении уникального беспилотника Mohajer-6 над Черным морем. Украинская противовоздушная оборона сбила БПЛА над Одесской областью.

В августе 2023 года в СМИ сообщили, что Иран представил новый БПЛА типа Mohajer-10. По словам журналистов, этот дрон получил увеличенную дальность и продолжительность полета и возможность оснащения полезной нагрузкой на 300 килограммов.