В ряде регионов Украины возникли перебои с интернетом после массированных ударов ВС РФ (фото)

Во многих городах государства фиксируют низкий уровень соединения и связи. Происходит экстренное отключение электроэнергии после сегодняшних ракетных атак со стороны России.

В Украине массовые сбои интернета в связи с массовой атакой России по энергетическим объектам страны. Об этом сообщает Netblocks в сервисе микроблогов Х.

Худшая ситуация — в Харьковской области, где сразу в нескольких городах уровень связи оценивается в менее чем 30%. Сложная ситуация и на территории Каменского Днепропетровской области, где уровень соединения составляет лишь 28%.

По информации специалистов, в Купянске интернет отсутствует полностью. В Солоницевке уровень связи составляет лишь 20%. В Харькове и Песочине этот показатель на уровне 22%, а в Староконстантинове — 26%.

Фото: Netblocks

В Хмельницком уровень соединения составляет 33%. В населенных пунктах Винницкой области Ильинцы (43%) и Бершаде (47%) также наблюдается негативная ситуация.

Дополнительное сокращение подключений сетевые данные фиксируют на территории в Полтаве, Сумах и Кропивницком. Аналитики рассказали, что власти страны применяют экстренное отключение электроэнергии после сегодняшних ракетных атак со стороны России.

Фото: Netblocks

Обстрел Украины и отключение света

Россия 22 марта обстреляла теплоэлектростанции ДТЭК, серьезно повреждено оборудование. По информации компании, повреждены объекты генерации, передачи и распределения электроэнергии. Из-за этого в Днепропетровской области происходят экстренные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго.

Экстренные отключения применяют и в Донецкой области. В Одессе частично происходят стабилизационные отключения по распоряжению НЭК Укрэнерго.

Во время массированной российской атаки на теплоэлектростанции ДТЭК были ранены энергетики. Двое специалистов оказались в больнице.

Удар по Украине 22 марта

Во время массированного обстрела Украины 22 марта российские войска использовали 88 ракет. В результате атаки с жертвы и разрушения инфраструктуры, блэкауты в регионах. Россия атаковала Харьков и область, Запорожье, Сумскую, Винницкую, Полтавскую, Днепропетровскую, Одесскую, Хмельницкий и область, Прикарпатье.

Украинская противовоздушная оборона уничтожила 55 БПЛА, 35 крылатых ракет типа Х-101/Х-555 и две управляемые авиаракеты Х-59. Несмотря на это, зафиксированы попадания и есть жертвы среди мирного населения. Из-за прилетов в некоторых регионах введены экстренные и аварийные отключения света.

Напомним, 22 марта OSINT-аналитики воссоздали движение ракет и БПЛА во время атаки. По их данным, российские военные применили 63 беспилотника типа Shahed и почти 90 баллистических, аэробаллистических, крылатых и управляемых ракет. Украинская противовоздушная оборона уничтожила часть из них.