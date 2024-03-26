В Украине 8000 мобильных телефонов на вышках обнаруживают "Шахеды", — генерал США (видео)

Во время полета "Шахеды" издают очень громкие звуки, за что и получили прозвище "мопеды". Этим украинские военные успешно пользуются, чтобы вовремя выявлять угрозы.

Акустическая система обнаружения беспилотников эффективно обнаруживает российско-иранские дроны "Шахед" в Украине и координирует средства ПВО. Об этом заявил генерал Джим Хекер, председатель Воздушных сил США в Европе и командования объединенных воздушных сил НАТО на военном симпозиуме AFA Warfare Symposium 2024.

Сеть мониторинга воздушного пространства, состоящая из тысяч акустических датчиков по всей стране, показала свою высокую эффективность, помогая выявлять и отслеживать российские дроны на низких высотах. Система состоит из многих звуковых сенсоров, которые работают по всей Украине, она показала высокую эффективность в отслеживании "Шахедов" на малой высоте.

"Украина должна была импровизировать, чтобы отслеживать многочисленные объекты. Они взяли 8000 акустических датчиков и установили их на 6-футовые столбы по всей стране. Микрофоны расставили так, чтобы они могли определить направление полета беспилотников", — рассказывает Хекер.

Военные США заинтересовались технологией и проводят испытания как дополнительного средства мониторинга и борьбы с БПЛА в собственной стране. Американский генерал говорит, что каждая акустическая станция в системе стоит около 500 долларов США. Информация из многих станций помогает определить расположение, скорость и высоту полета "Шахедов".

Генерал рассказал, что система не только отслеживает российские беспилотники. Она способна оперативно передавать данные мобильным зенитным группам, которые охотятся на "Шахеды" во время их атаки. Обучиться на оператора системы можно за шесть часов: он смотрит в планшет, на экране которого отображается направление движения БПЛА

В качестве примера Хекер привел случай: как-то в воздушное пространство Украины попали 84 дрона, всех их отследила система акустического наблюдения. По ее данным мобильные зенитные группы уничтожили 80 БПЛА.

Как рассказал Хекер, Украина делает мощные усилия в построении сети розыска воздушных объектов. Вместе с подразделениями зенитной артиллерии ее средства проявляют высокую эффективность. генерал отметил, что подобные системы гораздо лучше в борьбе с беспилотниками, чем их обезвреживание дорогими ракетами комплексов Patriot и подобных систем ПВО.

YouTube-канал сайта "Милитарный" рассказывает об украинской системе Zvook. Еще одна из систем акустического мониторинга воздушного пространства Украины. Это программно-аппаратный комплекс, который акустически обнаруживает ракеты, вертолеты, беспилотники и самолеты на средних и малых высотах.

Сотовую связь используют не только защитники Украины, но и сами "Шахеды" во время атак. В ноябре 2023 года сообщалось, что Россия начала экспериментировать с установкой на беспилотные летательные аппараты Shahed-136 4G-модемов. Украинские SIM-карты помогают БПЛА становиться более точными или неуловимыми, но операторы мобильной связи способны им помешать.

Эксперты считают, что БПЛА "Шахед" с системами сотовой связи становятся опаснее, хотя технически возможно преодолеть дроны россиян их же новым оружием. Они могут видеть перемещение карточки по "сотам" (зонам покрытия базовых станций). Украинцы также могут отправлять дронам Shahed SMS-сообщения, чтобы перехватить управление и отдать им другие команды.