"Слово приводит к последствиям": в Раде рассказали, когда в Украине заблокируют Telegram

Блокировка Telegram не будет считаться посягательством на свободу слова. Для внесения санкций нужно пройти определенный путь — от фиксации проблемы и вынесения этого на СНБО до введения в действие указа президента, рассказал нардеп Ярослав Юрчишин.

Нардеп, глава комитета Верховной Рады по вопросам свободы слова Ярослав Юрчишин заявил, что для того, чтобы заблокировать Telegram нужно иметь четкие аргументы, в частности решение СНБО по санкциям. Об этом он рассказал в интервью "РБК-Украина".

"Для блокировки Telegram надо иметь четкую аргументацию — решение СНБО по санкциям, например", — сказал Ярослав Юрчишин.

Он отметил, что для этого должна произойти какая-то серьезная ситуация с утечкой информации. Нардепу не хотелось бы, чтобы это произошло, поэтому нужно сделать выбор.

Юрчишин считает, что блокировка Telegram не является посягательством на свободу слова. Он отметил, что свобода слова — это производная от персонализации, в таком случае понятно, кто стоит за словом.

"Когда это слово нарушает законные рамки, например, звучит призыв к терроризму или оправдание российской агрессии, то надо понимать, что твое слово приводит к определенным последствиям", — отметил нардеп.

Для того чтобы внести какие-то санкции, нужно пройти определенный путь, считает Юрчишин.

"То есть фиксация проблем, фиксация того, что сеть не работает, фиксация вызовов, которые у нас стоят для национальной безопасности, вынесение этого на СНБО, решение СНБО, указ президента, введение действие указа президента", — пояснил он.

Юрчишин добавил, что это произойдет в случае, если какой-то удар по украинской информационной безопасности "будет очень болезненным".

Напомним, 28 марта советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что ОП не контролирует Telegram-каналы. По его словам, нужно, чтобы у Telegram-каналов появилось какое-то регулирование со стороны государства.

27 марта председатель комитета по свободе слова Ярослав Юрчишин рассказал, в Украине могут запретить пользоваться Telegram чиновникам и государственным учреждениям. Это произойдет в случае принятия законопроекта №11115 "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно регулирования деятельности платформ общего доступа к информации, через которые распространяется массовая информация".