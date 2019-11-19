Принятие закона о рынке земли привлечет в Украину инвестиции, – Всемирный банк

Экономика
Открытие рынка земли должно увеличить экономический рост Украины на 0,5 – 1,5% в течение 5 лет

Открытие рынка земли поспособствует притоку инвестиций в Украину и увеличит экономический рост страны на 0,5 – 1,5% в течение 5 лет.

Об это на пресс-конференции заявил ведущий экономист Всемирного банка Фарук Кхан, передает hromadske.

"Законопроект об обороте с/х земли, который прошел первое чтение в Раде, стал большим прорывом. Важно, чтобы его проголосовали во втором чтении и он вступил в силу максимально скоро", – говорит Кхан.

Также экономист добавил, что мораторий на продажу земли не позволяет малым собственникам земли получать реальную прибыть от своей собственности, а ограниченность инвестиций подрывает их способность выращивать культуры и переходить на трудоемкий товар.

Недавно лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко заявила, что ее политсила обратилась в Конституционный суд с просьбой рассмотреть законность открытия рынка земли в Украине без референдума.

Стоит отметить, что спикер Рады Дмитрий Разумков говорил, что вопрос продажи земли иностранцам вынесут на референдум. Но это произойдет после "переходного этапа", т.е. после того, как украинцы поймут, как работает рынок земли. 

Как ранее сообщал Фокус: