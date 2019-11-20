Уполномоченный президента развеял четыре мифа о земельной реформе

Открытие рынка земли не несет никаких угроз для украинцев. Четыре популярных мифа по этому вопросу уполномоченный президента Украины по земельным вопросам Роман Лещенко опроверг в своей колонке для Фокуса.

По его словам, первый миф – что украинцев выгонят со своей земли. Лещенко отмечает, что с/х земли принадлежат украинцам. Около 68% земель (27,7 млн га) находятся в собственности крестьян-пайщиков.

"Таким образом, создание рынка земли никак не повлияет на право собственности граждан. Открытый рынок земли не означает, что их "выгонят из своей земли", – подчеркнул он.

Также Лещенко опровергает миф, что землю скупят олигархи и иностранцы. По его словам, в законопроекте установлены ограничения, которые должны предотвратить концентрацию земли в руках 2-3 агрохолдингов.

"Страх о том, что земли с/х назначения скупят иностранцы, в том числе резиденты России, не содержит под собой никаких аргументов и является заблуждением, ведь по законопроекту № 2178-10 иностранцы не включены в перечень субъектов права собственности на земли с/х назначения", – добавил он.

Третий миф – что украинские черноземы вагонами вывезут за границу.

"Этот миф – органичное продолжение разнородных историй, например вывоз в Германию сырья, продовольствия и остарбайтеров. На самом деле нацисты вели очень скрупулезный подсчет награбленного имущества, и в любом отчете земля как ресурс не указывается. Выкапывание, загрузка и транспортировка земли – это очень трудоемкий процесс, а сама земля, даже самая плодородная, не дает экономического эффекта", – отметил уполномоченный президента.

Самым большим страхом украинцев Лещенко назвал миф, что землю заставят продавать за копейки. По его словам, законопроекты о продаже земли устанавливают минимальную стоимость за гектар: не менее нормативно-денежной оценки земли.

"Стоит отметить, что продавать землю дешевле, то есть демпинговать цены, запрещено законом. К тому же, не стоит считать, что крестьяне глупые и ограниченные. Поверьте, они хорошо знают цену своей собственности. И когда политики в студии общенационального канала рассказывают, что крестьяне продадут землю за водку или стиральную машину, то это – свидетельство того, как популисты оценивают и воспринимают своих граждан", – отметил Лещенко.

"Реформа земельного рынка комплексная и включает несколько законопроектов и еще больше разработок технического плана. Снятие моратория – это лишь один из многих шагов, направленных на прозрачность рынка, защиту крестьян и фермеров, деолигархизацию и обогащение украинском", – подчеркнул он.

Как ранее сообщал Фокус:

13 ноября Верховная Рада в первом чтении, голосами 240 депутатов, поддержала законопроект №2178-10 об открытии рынка земли.

Накануне голосования президент Владимир Зеленский заявил, что между первым и вторым чтением в законопроект будут внесены правки, согласно которым право покупать с/х землю смогут только украинцами. Также в законопроект включат норму, согласно которой вопрос о продаже земли иностранцам должен решатся исключительно на референдуме.