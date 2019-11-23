Миссия МВФ завершила работу в Украине. В Минфине успокаивают: "Зрады нет"

Миссия МВФ завершила работу Киеве. В фонде говорят, что переговоры о новой программе продолжатся.

Об этом говорится в заявлении МВФ.

"Миссия заметно продвинулась в переговорах по политике и реформам, которые могут лечь в основу новой программы", – говорится в сообщении.

В ходе переговоров речь шла о монетарной, фискальной и финансовой политике, а также реформам, которые могут помочь улучшить экономический рост Украины и укрепить верховенство права.

"Переговоры продолжатся в последующие недели", – сказано также в заявлении главы миссии Рона ван Родена.

Премьер Алексей Гончарук уже назвал прошедшие переговоры "конструктивными".

"Миссия оценила существенный прогресс, достигнутый за последние несколько месяцев… В тесном сотрудничестве мы продолжаем работу над новой программой", – заявил он.

Глава Минфина Оксана Маркарова, со своей стороны, говорит, что в заявлении МВФ "зрады нет". "Активно продвигаемся к согласованию программы", – пишет министр в Facebook.

Вчера, 22 ноября, агентство Reuters писало, что украинские власти могут законодательно запретить возврат банков их бывшим владельцам. Такое условие якобы выдвинул МВФ.

По словам замдиректора Фонда гарантирования вкладов физлиц Виктора Новикова, с принятием законопроекта все споры по "ПриватБанку" направят в Верховный суд. Таким образом, планируется ускорить решение судебных разбирательств.

Пока же Шестой апелляционный админсуд должен рассмотреть жалобу Украины на решение Окружного админсуда по отмене национализации "ПриватБанка" 19 декабря.

Как ранее сообщал Фокус:

Миссия МВФ прибыла в Украину 11 сентября. Целью переговоров было получение staff agreement (рекомендации совету директоров) для открытия новой программы сотрудничества для Украины до конца года.

26 сентября СМИ сообщили, что украинская сторона и миссия МВФ в ходе переговоров не достигли соглашения по новой 3-летней программе сотрудничества EFF на сумму $6 млрд.

Этому якобы стали причиной три фактора: возможное мировое соглашение между Украиной и экс-владельцами ПриватБанка, неясность по вопросу окончательной версии госбюджета на 2020 год и сохранение независимости Нацбанка в случае смены главы НБУ.

По окончанию работы миссии в МВФ заявили, что приступают к обсуждению с украинской стороной деталей нового трехлетнего соглашения о расширенном финансировании.

НБУ и Кабмин надеются, что Украина договорится с МВФ до конца года.

18 октября директор европейского департамента Международного валютного фонда Пол Томсен сообщил, что миссия МВФ вскоре вернется в Украину для продолжения переговоров о новой программе сотрудничества.