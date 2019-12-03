В Минэнергетики также пошли на попятную

Министр экономики Тимофей Милованов опроверг заявления министра энергетики Алексея Оржеля о намерении правительства сменить руководство НАК "Нафтогаз Украины". Об этом он сказал в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.

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По мнению министра, в словах Оржеля "есть определенная неправда" или он был неправильно понят.

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Милованов заверил, что правительство не намерено в ближайшее время менять ни руководство "Нафтогаза", ни членов его наблюдательного совета.

"Конкретно по Нафтогазу нет никаких изменений. И не будет. Это или неправильно было понято или перекручено. По Нафтогазу никакого процесса нет", – отметил министр.

Напомним, что 2 декабря Оржель сообщил, что правительство планирует сменить руководство "Нафтогаза" и "Укрэнерго". Для этого будут проведены соответствующие конкурсы. По этому вопросу уже есть "политическое решение".

В экспертной среде после заявления Оржеля высказали недоумение, почему правительство увольняет руководство "Нафтогаза" в разгар переговоров с "Газпромом".

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев написал в Facebook, что не видит смысла реагировать на сообщения о его возможном увольнении с должности. "С момента назначения меня на эту должность главы я привык к регулярному процессу моего "снятия". Поэтому реагировать на подобные вещи просто не вижу смысла. Особенно, когда нахожусь в важной командировке и обсуждаю потенциальное стратегическое партнерство с крупными международными игроками нефтегазового рынка, которые, в отличие на малоизвестных победителей непрозрачных конкурсов, проведенных предыдущим министром энергетики, хотят сотрудничать именно с "Нафтогазом".

Позже в Минэкоэнерго уточнили, что "Нафтогаз" и "Укрэнерго" не относятся к их сфере управления, поэтому принимать или комментировать решение о смене руководства этих компаний не входит в компетенцию ведомства.

Фокус ранее сообщал о таких заявлениях Оржеля:

Министр энергетики Алексей Оржель сообщил, что, если "Нафтогаз" подпишет договор с "Газпромом" на прямые поставки газа, то Украина направит возможные скидки от РФ на "социально важные мероприятия".