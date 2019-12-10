Гончарук допускает "газовую войну" во время продолжения переговоров с Россией

Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что сохраняется возможность возникновения новой "газовой войны" во время продолжения переговоров с РФ о транзите газа. Об этом он написал в Facebook.

Но Украина полностью к этому готова. "Наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а "Северный поток - 2" не достроен", – считает премьер.

Он подчеркнул, что на саммите в Париже украинской стороне удалось достичь своей цели в газовом вопросе, выведя его за пределы обсуждения ситуации на Донбассе.

"Не договорились о контракте, но этого и не должно было произойти в Париже", – написал Гончарук.

Премьер-министр в очередной раз акцентировал внимание на том, что Украине необходим долгосрочный контракт, а также выплаты по решению Стокгольмского арбитража. "Мы долг не подарим. Один из вариантов, который рассматриваем – долг можем принять газом", – добавил он.

Как ранее сообщал Фокус: