Гончарук допускает "газовую войну" во время продолжения переговоров с Россией
2019-12-10 12:55:26
Украине необходим долгосрочный контракт на транзит, а также выплаты по решению Стокгольмского арбитража
Премьер-министр Алексей Гончарук считает, что сохраняется возможность возникновения новой "газовой войны" во время продолжения переговоров с РФ о транзите газа. Об этом он написал в Facebook.
Но Украина полностью к этому готова. "Наши хранилища наполнены, нашу логику поддерживают ЕС и решение Стокгольмского арбитража, а "Северный поток - 2" не достроен", – считает премьер.
Он подчеркнул, что на саммите в Париже украинской стороне удалось достичь своей цели в газовом вопросе, выведя его за пределы обсуждения ситуации на Донбассе.
"Не договорились о контракте, но этого и не должно было произойти в Париже", – написал Гончарук.
Премьер-министр в очередной раз акцентировал внимание на том, что Украине необходим долгосрочный контракт, а также выплаты по решению Стокгольмского арбитража. "Мы долг не подарим. Один из вариантов, который рассматриваем – долг можем принять газом", – добавил он.
Как ранее сообщал Фокус:
- Россия выплатит Украине проигрыш в Стокгольмском арбитраже прямыми поставками газа. Об этом на брифинге рассказал президент Владимир Зеленский. Что касается транзита газа, то стороны пришли ко мнению, что контракт должен быть не на один год.
- Зеленский после саммита в Париже назвал двусторонние переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным "дипломатической ничьей".
- Новая встреча лидеров Украины, РФ, Германии и Франции запланирована через четыре месяца в Берлине (Германия).