Стали известны размеры налогов для ФЛП в 2020 году

Меняется сумма налогов и выплат, которые физлица-предприниматели (ФЛП) будут платить в 2020 году. Об этом сообщила пресс-служба Государственной налоговой службы.

В законе о госбюджете установлено, что минимальная зарплата с 1 января 2020 года составляет 4723 грн в месяц. При этом не предусмотрено, как часто было раньше, ее увеличение в течение года.

Прожиточный минимум для трудоспособного лица в расчете на месяц с 1 января будет 2102 грн.

Исходя из этих цифр и рассчитаны размеры налогов, которые будут платить ФЛП в 2020 году.

Туристический сбор будет таким:

для внутреннего туризма (до 0,5% от минимальной заработной платы) – 23,62 грн;

для въездного туризма (до 5% от минимальной заработной платы) – 236,15 грн.

Налог на недвижимость (не более 1,5% от минимальной заработной платы за 1 кв.м.) – 70,85 грн.

Как ранее сообщал Фокус: