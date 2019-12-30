Украина и "Газпром" подписали мировое соглашение по штрафу АМКУ

Украина подписала с "Газпромом" мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Об этом сообщил в Facebook замминистра юстиции Иван Лищина.

"Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию", – рассказал он.

Лещина добавил, что подписание мирового соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между Нафтогазом и Газпромом.

От имени Украины соглашение подписал министр юстиции Денис Малюська, от имени "Газпрома" - заместитель председателя правления Екатерина Бурмистрова.

Напомним, 28 декабря Кабмин одобрил подписание мирового соглашения с "Газпромом", которое предусматривает отказ Украины от штрафов, наложенных на российскую компанию Антимонопольным комитетом Украины. Общий размер штрафов составляет около 7,4 миллиарда долларов.

Как ранее сообщал Фокус:

20 декабря Киев и Москва подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.