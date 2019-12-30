Украина и "Газпром" подписали мировое соглашение по штрафу АМКУ
Украина подписала с "Газпромом" мировое соглашение в инвестиционном арбитраже. Об этом сообщил в Facebook замминистра юстиции Иван Лищина.
"Подробностей сделки я раскрывать не могу, потому что она конфиденциальная, но важно, что Россия отзывает свои требования, а мы не нарушаем своего правила не заключать мировых соглашений в инвестиционных арбитражах по которым Украина должна платить инвестору любую компенсацию", – рассказал он.
Лещина добавил, что подписание мирового соглашения открывает путь для заключения долгосрочных договоров на транспортировку газа между Нафтогазом и Газпромом.
От имени Украины соглашение подписал министр юстиции Денис Малюська, от имени "Газпрома" - заместитель председателя правления Екатерина Бурмистрова.
Напомним, 28 декабря Кабмин одобрил подписание мирового соглашения с "Газпромом", которое предусматривает отказ Украины от штрафов, наложенных на российскую компанию Антимонопольным комитетом Украины. Общий размер штрафов составляет около 7,4 миллиарда долларов.
Как ранее сообщал Фокус:
- 20 декабря Киев и Москва подписали протокол договоренностей о продолжении транзита газа через территорию Украины и урегулировании взаимных требований.
- Согласно достигнутым договоренностям, РФ согласилась выплатить 3 млрд долларов по решению Стокгольмского арбитража в обмен на отказ Украины от других исков и штрафов. Также стороны договорились подписать на 5 лет договор о транзите газа.
- 27 декабря "Газпром" выплатил "Нафтогазу" $2.918 млрд компенсации по Стокгольмскому арбитражу. Президент Владимир Зеленский назвал выплату компенсации для Украины "большой победой".