Газовые переговоры в Минске были политическими. В них участвовал Ермак, – Витренко

Экономика
Во время переговоров речь о Донбассе и Крыме не шла, уверяет исполнительный директор НАК

В Берлине "Нафтогазу" и "Газпрому" не удалось договориться, потому решающие переговоры прошли в Минске.

Об этом в интервью Liga.net рассказал исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

При этом, именно в Минск приехал уже и вице-премьер РФ Александр Козак, который был главным российским переговорщиком. Кроме Козака на переговорах был также глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Украинскую сторону представляли вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба, глава АМКУ Юрий Терентьев и помощник президента Зеленского Андрей Ермак (Ермак участвовал и в переговорах по последнему обмену пленными).

По словам Витренко, во время переговоров речь о Донбассе и Крыме не шла, а российская делегация действовала самостотельно: "Ни разу такого не было, чтобы Миллер говорил: вы извините, но мне нужно позвонить в Кремль". 

Также директор "Нафтогаза" отметил, что в переговорах не участвовал глава НАК Андрей Коболев.

"Там есть субъективные факторы... В Париже 9 декабря мы с Путиным обсуждали газовый вопрос без участия Коболева. И Путин, кстати, был очень в теме. Я думаю, что этот фактор повлиял на это", – добавил Витренко.

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