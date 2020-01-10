Газовые переговоры в Минске были политическими. В них участвовал Ермак, – Витренко

В Берлине "Нафтогазу" и "Газпрому" не удалось договориться, потому решающие переговоры прошли в Минске.

Об этом в интервью Liga.net рассказал исполнительный директор НАК Юрий Витренко.

При этом, именно в Минск приехал уже и вице-премьер РФ Александр Козак, который был главным российским переговорщиком. Кроме Козака на переговорах был также глава "Газпрома" Алексей Миллер.

Украинскую сторону представляли вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба, глава АМКУ Юрий Терентьев и помощник президента Зеленского Андрей Ермак (Ермак участвовал и в переговорах по последнему обмену пленными).

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По словам Витренко, во время переговоров речь о Донбассе и Крыме не шла, а российская делегация действовала самостотельно: "Ни разу такого не было, чтобы Миллер говорил: вы извините, но мне нужно позвонить в Кремль".

Также директор "Нафтогаза" отметил, что в переговорах не участвовал глава НАК Андрей Коболев.

"Там есть субъективные факторы... В Париже 9 декабря мы с Путиным обсуждали газовый вопрос без участия Коболева. И Путин, кстати, был очень в теме. Я думаю, что этот фактор повлиял на это", – добавил Витренко.

Как ранее сообщал Фокус:

19 декабря 2019 года представитель Еврокомиссии на трехсторонних переговорах Марош Шефчович заявил, что стороны достигли "принципиального соглашения" по транзиту.

Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев считает, что согласие РФ подписать долгосрочный транзитный контракт во многом связано с введением американских санкций по газопроводу "Северный поток-2".

Министр энергетики Украины Алексей Оржель также говорил, что украинская сторона "сделала почти невозможное" на переговорах с РФ и благодаря этому теперь есть договоренность по транзиту.

В конце декабря президент Зеленский сообщил, что страны подписали контракт на транзит газа сроком на 5 лет. Согласно новому контракту гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.