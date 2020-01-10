Газовые переговоры в Минске были политическими. В них участвовал Ермак, – Витренко
В Берлине "Нафтогазу" и "Газпрому" не удалось договориться, потому решающие переговоры прошли в Минске.
Об этом в интервью Liga.net рассказал исполнительный директор НАК Юрий Витренко.
При этом, именно в Минск приехал уже и вице-премьер РФ Александр Козак, который был главным российским переговорщиком. Кроме Козака на переговорах был также глава "Газпрома" Алексей Миллер.
Украинскую сторону представляли вице-премьер по евроинтеграции Дмитрий Кулеба, глава АМКУ Юрий Терентьев и помощник президента Зеленского Андрей Ермак (Ермак участвовал и в переговорах по последнему обмену пленными).
По словам Витренко, во время переговоров речь о Донбассе и Крыме не шла, а российская делегация действовала самостотельно: "Ни разу такого не было, чтобы Миллер говорил: вы извините, но мне нужно позвонить в Кремль".
Также директор "Нафтогаза" отметил, что в переговорах не участвовал глава НАК Андрей Коболев.
"Там есть субъективные факторы... В Париже 9 декабря мы с Путиным обсуждали газовый вопрос без участия Коболева. И Путин, кстати, был очень в теме. Я думаю, что этот фактор повлиял на это", – добавил Витренко.
Как ранее сообщал Фокус:
- 19 декабря 2019 года представитель Еврокомиссии на трехсторонних переговорах Марош Шефчович заявил, что стороны достигли "принципиального соглашения" по транзиту.
- Глава "Нафтогаза" Андрей Коболев считает, что согласие РФ подписать долгосрочный транзитный контракт во многом связано с введением американских санкций по газопроводу "Северный поток-2".
- Министр энергетики Украины Алексей Оржель также говорил, что украинская сторона "сделала почти невозможное" на переговорах с РФ и благодаря этому теперь есть договоренность по транзиту.
- В конце декабря президент Зеленский сообщил, что страны подписали контракт на транзит газа сроком на 5 лет. Согласно новому контракту гарантированные объемы поставок газа для транзита по украинской ГТС - 65 млрд куб. м в 2020 году и по 40 млрд куб. м в 2021-2024 годах.
- Канцлер Германии Ангела Меркель назвала контракт по транзиту российского газа важным для обеспечения безопасности европейских газовых поставок.