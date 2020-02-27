Распродать все. Глава ФГИ рассказал, как украинской экономике догнать польскую

Успешное привлечение инвестиций в результате приватизации позволит обеспечить увеличение доходов украинцев и вывести их на уровень Польши. Об этом заявил глава Фонда государственного имущества (ФГИ) Дмитрий Сенниченко в рамках прошедшего в Киеве форума Level Up Ukraine, передает UBR.ua.

"Почему на данный момент украинец в среднем 5-7 раз беднее самого среднего поляка? Потому что Польша в свое время сделала эти реформы, открыла экономику, привлекла инвестиции. Цель №1 приватизации – привлечение инвесторов. Через предложение этого "инвестиционного меню" они купят какие-то здания, наймут работников, работники получат заработную плату, пойдут купят хлеба, пекарь заработает свои деньги. И таким образом происходит оживление экономики и создание конкуренции в Украине", – рассказал Сенниченко.

Ранее Сенниченко объяснял, что "инвестиционное меню" будет содержать детальную информацию о каждом объекте, виртуальную комнату данных, а также предоставит возможность посетить объекты и задать дополнительные вопросы. Во время Всемирного экономического форума в Давосе глава Фонда заявил, что работа над его разработкой завершена.

12 февраля Фонд государственного имущества Украины в тестовом режиме запустил новый сайт приватизации, на котором будет размещаться вся информация по объектам малой и большой приватизации, фотографии, презентации и даты аукционов.

Напомним, по состоянию на конец 2019 года Кабмин передал на приватизацию 530 государственных предприятий. Их общая балансовая стоимость согласованных на приватизацию активов составляет более 12 млрд гривен.

Как ранее сообщал Фокус:

В 2019 году Украина получила 2,5 млрд долларов прямых инвестиций. В 2018 году этот показатель составил 2,4 млрд долларов.