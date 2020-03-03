"Укравтодор" подписал с турками контракт на строительство моста в Запорожье

Турецкая компания Onur Taahhut будет строить мост в Запорожье. Контракт с "Укравтодором" уже подписан.

Об этом сообщает ЭП.

Договор рассчитан на 4 года, но глава "Укравтодора" Александр Кубраков обещает завершить его в два раза быстрее.

"Мы ожидаем, что работы на этом объекте начнутся со следующей недели. Срок соглашения рассчитан на 4 года. Но наш внутренний срок – 2 года. Я думаю это достаточно быстрый срок ", – заявил Кубраков.

Также он уточнил, что уже сейчас на мост выделили 1,25 млрд грн.

"740 млн – это переходные средства с 2019-го года – перераспределенный спецконфискат. И 500 млн из общего фонда... Для турков это имиджевый объект. Сроки, качество и другие показатели будут выполнены", – заверил Кубраков.

Как ранее сообщал Фокус:

18 июля Зеленский находился с рабочим визитом в Запорожье. В том числе он посетил и недостроенный мост через Днепр.

Президент удивился резкому повышению стоимости проекта и распорядился найти средства на его реализацию.