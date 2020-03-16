НБУ ждет сокращения поступлений валюты от заробитчан на $0,5–1 млрд
В НБУ ожидают, что объем переводов в Украину трудовыми мигрантами может снизиться на $0,5–1 млрд в связи с распространением COVID-19. Об этом сообщил замглавы Национального банка Дмитрий Сологуб, передает пресс-служба.
Одновременно, по оценке Сологуба, снизится отток валюты из Украины на сумму около $1,5 млрд, так как из-за того же вируса украинцы будут путешествовать меньше.
По данным Нацбанка, в 2019 году работающие за границей украинцы перечислили $12 млрд, что значительно повлияло на укрепление гривни.
В структуре переводов в Украину лидируют поступления из США – 18%, Израиля – 14%, Италии – 9%, России – 7% и Польши – 7%.
Как ранее сообщал Фокус:
- 11 марта Кабмин ввел карантин по всей территории Украины до 3 апреля из-за пандемии коронавируса. Закрыты учебные заведения и запрещены массовые мероприятия.
- С 17 марта Украина на две недели закроет границу для авиационного, ж/д и автобусного сообщения. В МИД посоветовали украинцам вернуться в страну из-за границы до этой даты. Тем, кто не успеют то этой даты, для возвращения домой советуют связаться с дипломатами по горячей линии или через систему "Друг".
- 15 марта министр здравоохранения Илья Емец призвал радикально усилить карантин из-за коронавируса – закрыть заведения общественного питания и ТРЦ, оставить работать только аптеки и продуктовые магазины, ограничить передвижение внутри страны, ввести дистанционный режим работы на предприятиях, пересмотреть режим работы общественного транспорта и ограничить разрешенные собрания людей в группах до 10 человек.
- Львовская мэрия решила закрыть в городе все учреждения торговли, за исключением аптек, продуктовых магазинов и заправок. Такие же меры приняли власти Одессы, Ивано-Франковска и Киева.