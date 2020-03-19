В банки Украины постепенно возвращается наличная валюта, – НБУ

Нацбанк Украины уже снабжает кассы банков наличной валютой, дефицит которой был вызван перебоями с доставкой самолетами в период ограниченного авиасообщения.

Об этом сообщается на странице регулятора в Facebook.

Отмечается, Нацбанк начал работу с иностранными финансовыми учреждениями по поставкам наличной валюты и проводит операции по подкреплению банков наличными долларами и евро путем их обмена на соответствующую безналичную валюту.

В частности, во время первой проведенной 19 марта операции по обмену наличной валюты на безналичную с объявленным предельным объемом в 100 миллионов евро Нацбанк обменял 35 миллионов евро. В НБУ пообещали проводить такие операции и в дальнейшем, но пока только с евро.

"Но мы уже ждем большую партию валютной наличности в долларах США. Поэтому в ближайшее время подкрепим банковские кассы и американской валютой", – заверил регулятор.

В то же время, в НБУ просят граждан при необходимости покупать и продавать валюту через онлайн-сервисы банков.

Как ранее сообщал Фокус: