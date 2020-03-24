Кабмин утвердил окончательный вариант "антиколомойского" законопроекта, – СМИ

Кабмин 23 марта утвердил окончательный вариант обновленного законопроекта №2571 о невозвращении выведенных с рынка банков их экс-владельцам. В конце прошлой недели его согласовали с МВФ. Об этом сообщило издание "НВ Бизнес".

В настоящее время принятие этого закона является фактически единственным препятствием для заключения с МВФ новой программы, предполагающей финансирование в $5,5 млрд на протяжении трех лет. Заключение же программы с МВФ разблокирует переговоры о получении помощи от других международных организаций.

Сообщается, что обновленный законопроект детализирует процесс определения компенсации бывшим владельцам банков.

Разработка этого проекта закона проходила под руководством главы Минюста Дениса Малюськи, который также вел переговоры с МВФ по этому вопросу.

Напомним, уже около 80 стран уже обратились за помощью к МВФ. "Мы тесно сотрудничаем с другими международными финансовыми институтами, чтобы обеспечить скоординированный ответ", – отметила глава фонда Кристалина Георгиева.

Она также заявила о готовности выделить до $1 трлн кредитов и о возможности использовать другие инструменты.

МВФ, Всемирный банк, ЕБРР и другие финансовые организации готовы помочь Украине в период пандемии коронавируса. Об этом говорится в обращении президента Владимира Зеленского. По его словам, 22 марта, у него состоялся разговор с главой МВФ Кристалиной Георгиевой.

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