1,4 млн пенсионерам старше 80 лет начали доплачивать по 500 грн, – ПФУ

В Украине начали выплачивать компенсации к пенсиям за апрель пенсионерам старше 80 лет.

Об этом говорится в сообщении Пенсионного фонда.

В частности, выплату компенсаций в размере до 500 грн начали 7 апреля.

"Во исполнение постановления Кабинета министров... с 1 апреля 2020 пенсионерам, достигшим возраста 80 лет и старше, к пенсиям установлена ежемесячная компенсационная выплата в размере до 500 гривен", – говорится в сообщении.

Полтысячи гривен получат те пенсионеры, у которых ежемесячная пенсия не превышает 9 205 гривен.

Пенсионный фонд подсчитал, что выплаты коснутся 1,480 млн пенсионеров старше 80 лет.

Ежемесячная компенсационная выплата будет устанавливаться и другим пенсионерам по достижении ими возраста 80 лет.

Как ранее сообщал Фокус: