Саудиты купили акции европейских нефтяных компаний на $1 млрд, – WSJ

Суверенный фонд Саудовской Аравии Public Investment Fund (PIF) приобрел акции сразу нескольких нефтегазовых европейских компаний, воспользовавшись снижением котировок на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники, знакомые с деталями сделок.

За последние несколько недель фонд купил акции норвежской Equinor, англо-голландской Royal Dutch Shell, французской Total и итальянской Eni. PIF может продолжить покупать акции нефтяных компаний.

После этих приобретений доля PIF в Equinor составляет 3,40%, в Royal Dutch Shell – 2,17%, в Total – 1,87%, а в Eni – 0,49%. Совокупная стоимость приобретенных ценных бумаг оценивается в $1 млрд.

С начала текущего года акции Equinor потеряли в цене 23%, Royal Dutch Shell – 35%, Total – 31%, Eni – 33%.

Инвестиции в нефтекомпании говорят о смене тактики PIF, который должен был содействовать усилиям наследного принца Мохамеда бен Салмана по диверсификации экономики Саудовской Аравии и снижению ее зависимости от нефтяного сектора, что предполагало вложения фонда в сферы, не имеющие отношения к энергоносителям, пишет WSJ.

Суверенный фонд – государственный инвестиционный фонд, финансовые активы которого включают акции, облигации, имущество, драгоценные металлы и другие финансовые инструменты. Инвестируют такие фонды за пределами своих стран. В некоторых богатых странах учреждено по несколько суверенных фондов.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что в сделке России и Саудовской Аравии по сокращению нефтедобычи на 15 млн баррелей в сутки он выступил посредником. При этом, по его словам, США не должны сокращать объемы добычи нефти.

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