"Такого рынка больше не будет": МАУ сократит и флот, и персонал

Основная трудность для авиакомпаний сейчас – невозможность четкого планирования. Никто не может ответить: на какой срок остановлена всемирная авиация, когда закончится пандемия коронавируса, будут ли рецидивы COVID-19, захотят ли вообще люди летать, какие маршруты будут пользоваться спросом. Об этом рассказал президент МАУ Евгений Дыхне в интервью УНИАН .

"На сегодня мы точно понимаем только одно – нужно принимать меры по частичному сокращению компании. Того рынка, который был ранее, не будет и близко", – считает он.

Компания, в которой на сегодня работают около 2500 человек, планирует сокращать и флот, и персонал. Из них 90% уже отправлены в "простой" с выплатой 2/3 заработной платы.

Деятельность компании полностью остановлена, никакие рейсы не выполняются. Несколько пассажирских самолетов готовятся к возможной перевозке грузов, так как специализированных грузовых самолетов у МАУ нет.

Все платежи кроме заработной платы компания остановила.

По оптимистичному сценарию, убытки от остановки полетов составят не менее $60 млн – при условии, что к середине лета возобновится летная деятельность.

По словам Евгения Дыхне, акционеры компании принципиально готовы выделить ей финансирование, о цифрах будут говорить, когда будет сформирована прогнозная модель развития на 2020 и 2021 годы.

С правительством нет диалога для решения экономических проблем отрасли. "Мы понимаем, что прямой финансовой помощи, которую оказывают авиарынку во многих странах, в Украине мы не дождемся ввиду отсутствия бюджетных возможностей. Наше предложение к правительству состояло в том, чтобы государство обеспечило нам стабилизационный кредит с определенными каникулами для его обслуживания и обеспечения, – сказал Дыхне. – Также можно было бы предоставить предприятиям авиаотрасли госгарантию под кредитование на внешних рынках".

В отношениях с пассажирами есть три опции:

они могут в течение года перенести дату невыполненного перелета по тому же маршруту;

пассажир может вернуть стоимость неиспользованного билета на именной ваучер с дополнительным бонусом в 25% стоимости. Ваучер может быть использован для оплаты нового билета или дополнительной услуги на любом регулярном рейсе МАУ в любом классе обслуживания в течение года с момента оформления;

вернуть деньги за невыполненный перелет позже, когда у компании будет такая возможность.

Компания получила 27 тысяч обращений пассажиров с начала карантина. Результаты их обработки показывают, что на ваучер и перенос даты перелета соглашаются около 97% пассажиров, сказал Дыхне.

Напомним, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) сообщила, что состояние авиакомпаний сейчас настолько нестабильное, что они не могут позволить себе возвращать деньги пассажирам. В ассоциации считают, что клиенты должны принимать ваучеры на будущие перевозки. Основываясь на сценарии жестких ограничений на поездки, который есть сейчас, в IATA подсчитали, что в 2020 году доходы авиакомпаний снизятся на $252 млрд (–44%) по сравнению с 2019 годом.

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