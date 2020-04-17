Снижение на 2,4% – S&P обновило прогноз мирового ВВП в 2020 году

Международное рейтинговое агентство S&P Global Ratings (S&P) ухудшило макропрогноз по динамике мировой экономики. Оно ожидает, что по итогам 2020 года мировой ВВП снизится на 2,4%. В конце марта агентство ожидало рост мирового ВВП на 0,4%.

Агентство изменило прогноз из-за того, что экономическое влияние коронавируса "оказалось дольше и интенсивнее, чем предполагалось".

В 2021 году мировая экономика вырастет на 5,9%, считает S&P.

Прогнозы по ВВП отдельных стран таковы:

США – в 2020 году снижение на 5,2% (вместо ожидавшегося ранее снижения на 1,3%), в следующем году прогнозируется рост на 6,2%

Еврозона – снижение в 2020 году на 7,3% (вместо 2%), в 2021 году рост на 5,6%;

Германия – в 2020 году сокращение на 6% (вместо 1,9%), в 2021 году рост на 4,3%;

Франция – уменьшение в 2020 году на 8% (вместо 1,7%), в 2021 году рост на 6,1%;

Великобритания – снижение в 2020 году на 6,5% (вместо 2%), в 2021 году рост на 6%;

Китай – рост в 2020 году на 1,2% (вместо роста 2,9%), в 2021 году рост 7,4%;

Испания – спад в 2020 году на 8,8% (вместо 2,1%), в 2021 году рост на 5,1%;

Италия – падение в 2020 году на 9,9% (вместо 2,6%), в 2021 году рост на 6,4%;

Индия – рост в 2020 году на 1,8% (вместо роста 3,6%), в 2021 году рост на 7,5 %.

В S&P считают, что сфера услуг пострадает больше, чем производители товаров. Также пандемия сильнее скажется на малом бизнесе, чем на крупном.

Возможные сценарии динамики мирового ВВП

Агентство ранее прогнозировало, что максимальные риски дефолта из-за коронавируса грозят индустрии авиаперевозок, игорному и гостинично-развлекательному бизнесу, производству автокомпонентов, а также компаниям, занимающимся добычей нефти и газа.

Как ранее сообщал Фокус: