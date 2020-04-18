Зеленскому понадобилось пять дней для подписания изменений в госбюджет

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о внесении изменений в госбюджет Украины на 2020 год, который ВРУ поддержала на внеочередном пленарном заседании 13 апреля.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Изменения в государственный бюджет на текущий год внесены с целью оптимизации расходов в соответствии с внешними и внутренними вызовами, связанными с эпидемией коронавируса и мировым экономическим кризисом", - говорится в сообщении.

Согласно закону, в госбюджете Украины создается Фонд борьбы с коронавирусом в объеме 64,7 млрд грн. Эти средства будут направлены на первоочередные и приоритетные направления противодействия распространению COVID-19.

Кроме этого, в бюджете дополнительно предусмотрено 15,8 млрд грн для доплат к зарплате медикам. В целом расходы Министерства здравоохранения увеличиваются на 16,4 млрд грн.

"Чтобы поддержать наиболее уязвимые слои населения во время эпидемии коронавируса, документом предусмотрено 10,6 млрд грн на одноразовые доплаты к пенсиям. Расходы Министерства социальной политики увеличиваются на 19,5 млрд грн", - сказано в сообщении.

Для осуществления непредвиденных мер в резервный фонд направлено дополнительно 3 млрд грн.

Расходы на строительство и ремонт дорог сохранены, поэтому программа "Большая стройка", которая улучшает украинскую инфраструктуру и создает новые рабочие места, будет продолжаться. На дорожную инфраструктуру в бюджете предусмотрено почти 70 млрд грн.

Также изменения в государственный бюджет не предусматривают сокращение расходов, направленных на обеспечение обороны и безопасности государства, поддержку агропромышленного комплекса.

Стоит отметить, что ранее обещанные единоразовые выплаты из госбюджета некоторым категориям граждан можно будет начать только спустя пять дней после вступления в силу принятого закона о секвестре бюджета. Об этом сообщила министр социальной политики Марина Лазебная. По ее словам, согласно принятому закону, из бюджета на такие выплаты планируется выделить 10 млрд грн. Таким образом, по 1000 грн получат свыше 10,6 млн людей.

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