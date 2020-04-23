Потери мировых авиакомпаний от пандемии коронавируса оценили в $253 млрд
Международная организация гражданской авиации (ICAO) считает, что к сентябрю число пассажиров на международных авиарейсах может упасть на 1,2 млрд, говорится в докладе организации. Как следствие, потери авиакомпаний с января по сентябрь могут составить $160–253 млрд.
Больше всего пострадают перевозчики в Европе и Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР), прогнозирует ICAO. Значительный ущерб также понесут авиакомпании в Северной Америке. Число пассажиров сильнее всего снизится в Европе, особенно во время пика туристического сезона, а также в АТР.
Напомним, Международная ассоциация воздушного транспорта (IATA) предупредила, что 25 млн рабочих мест по всему миру могут оказаться под угрозой из-за спада в области путешествий из-за пандемии коронавируса. Финансовое состояние авиакомпаний настолько нестабильное, что они не могут позволить себе возвращать деньги пассажирам. В ассоциации считают, что клиенты должны принимать ваучеры на будущие перевозки.
Основываясь на сценарии жестких ограничений на поездки, который есть сейчас, в IATA подсчитали, что в 2020 году доходы авиакомпаний снизятся на $252 млрд (-44%) по сравнению с 2019 годом.
Напомним, из-за карантина украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" (МАУ), в которой на сегодня работают около 2500 человек, планирует сокращать и флот, и персонал. Из них 90% уже отправлены в "простой" с выплатой 2/3 заработной платы.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент США Дональд Трамп за прошлый месяц потерял 1 млрд долларов своего состояния, так как из-за коронавируса были закрыты офисы, торговые центры, отели и поля для гольфа, которыми он владеет.
- МВФ ожидает снижения мировой экономики в 2020 году, причем рецессия будет как во времена глобального финансового кризиса 2008 года или хуже.
- За сутки 100 богатейших людей мира потеряли $70,5 млрд. Аналитики из Dun & Bradstreet ранее говорили, что из-за коронавируса пострадают около 5 млн компаний, у которых есть китайские поставщики.