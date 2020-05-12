"Альфа-Банк" и ПУМБ открывают свои отделения после карантина

Учитывая смягчение карантина, "Альфа-Банк" с сегодняшнего дня, 12 мая, возобновляет работу отделений, которые закрывались в связи с введением Кабмином ограничительных мер.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба банка.

Таким образом, уже сегодня клиенты банка смогут получить полноценное обслуживание и проводить любые кассовые операции в отделениях своего города, говорят в финучреждении.

Режим работы отделений:

с 9:00 до 18:00 (кассовые операции – до 17:00),

перерыв с 13:00 до 14:00,

выходные дни – суббота и воскресенье.

Также в "Альфа-Банке" добавили, что будут ежедневно проводить дополнительные уборки с дезинфицирующими средствами. Также в отделениях будут дополнительные перерывы для такой дезинфекции – с11:00 до 11:15 и с 16:00 до 16:15.

Открывает свои отеделения и другой банк – ПУМБ. В финучреждении заявили, что тоже будут придерживаться синатирного контроля: дезинфекции и проветривания помещений три раза в день.

16 марта "Альфа-Банк" первым в Украине объявил о приостановке продажи наличной валюты и закрытии своих отделений. Тогда свое решение банк аргументировал повышенным спросом на наличную валюту и ограниченным притоком банкнот в Украину.

Обмен валюты клиентам предлагали проводить в приложении Alfa-Mobile Ukraine. Продавать валюту население могло как и прежде – в обычном режиме.

Как ранее сообща Фокус: