МВФ утвердил программу поддержки для Украины на 5 млрд долларов

Исполнительный совет Международного валютного фонда по итогам заседания утвердил новую 18-месячную программу кредитования для Украины в размере пяти миллиардов долларов. Об этом говорится в заявлении пресс-службы МВФ.

В документе отмечается, что кредит будет направлен на то, чтобы помочь Украине справиться с коронакризисом путем обеспечения платежного баланса и бюджетной поддержки.

В июне Украина получит первый транш в размере 2,1 миллиарда долларов. Остальные деньги выделят еще четырьмя траншами.

В Фонде отметили, что Украине требуются дополнительные реформы для экономического роста, при этом вспышка коронавируса "ухудшила перспективы и переориентировала государственную политику на сдерживание и стабилизацию".

В Фонде также требуют от Украины: облегчения экономических последствий кризиса, в частности поддержкой домохозяйств и предприятий; обеспечения постоянной независимости Нацбанка и гибкого обменного курса; обеспечения финансовой стабильности при возмещении расходов по банковским решениям; продвижения борьбы с коррупцией для сохранения и усиления последних достижений.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский заявил, что новая программа МВФ stand by для Украины позволит преодолеть сложности, вызванные эпидемией коронавируса. Об этом глава государства написал в Twitter в ночь на 10 июня.

"Украина получит первый транш от МВФ в размере 2,1 миллиарда долларов. Это на 200 миллионов больше, чем планировалось изначально. Новая программа поможет преодолеть вызовы, вызванные COVID-19", − отметил Зеленский.

Он также подчеркнул, что в сложное время "МВФ доказывает, что является надежным партнером".

МВФ 22 мая этого года сообщил о достижении с украинскими властями соглашения на уровне персонала (staff level agreement) о новой 18-месячной программе stand-by (SBA) объемом SDR3,6 млрд (что эквивалентно 5 млрд долларов), чтобы помочь Украине справиться с пандемией коронавируса.

Как ранее сообщал Фокус:

27 марта президент Владимир Зеленский заявил, что МВФ готов выделить Украине в случае принятия закона о рынке земли и невозврате банков прежним владельцам. По его словам, в противном случае стране грозит сильный спад экономики и даже дефолт.

31 марта Верховная Рада приняла закон о рынке земли

13 мая Верховная Рада во втором чтении приняла "антиколомойский" закон, который запрещает возврат банков их прежним владельцам. Решение поддержали 270 народных депутатов.