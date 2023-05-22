Тарифы на электроэнергию в Украине вырастут: что уже известно о будущем повышении

Энергосистема Украины, получившая серьезные повреждения в результате обстрелов ВС РФ, нуждается в финансировании. В правительстве продолжают изучать вопрос будущего повышения цены электроэнергии для населения.

По данным НЭК "Укрэнерго", оккупанты выпустили по энергообъектам Украины более тысячи ракет и дронов, из которых 250 достигли цели. Теперь, чтобы провести первоочередные ремонтные работы высоковольтных сетях, компании нужно около одного миллиарда долларов. То есть, для восстановления энергосистемы и подготовки к новому отопительному сезону нужно серьезное финансирование, часть которого может поступить после повышения стоимости электроэнергии для населения.

Кабинет министров Украины 25 апреля 2023 года до конца мая продлил действие механизма возложения специальных обязанностей, благодаря которым украинцы платят за свет только 1,44 или 1,68 грн за кВт-ч вместо рыночной цены. Однако в правительстве уже давно намекают, что стоимость электричества для бытовых потребителей будет пересмотрена. Фокус разбирался, что об этом известно уже сейчас.

Платить больше: как в Украине повысят тарифы на свет

Глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), Константин Ущаповский считает, что население должно платить за электроэнергию до 2,88 гривен за кВт-ч. По его словам, подготовка к отопительному сезону 2023/2024 обойдется государству в 45-46 миллиардов гривен. Эти деньги появятся как раз после пересмотра тарифов, и финансирование смогут направить на ремонт поврежденных россиянами объектов инфраструктуры.

"Для восстановления инфраструктуры и подготовки к осенне-зимнему периоду надо примерно 45-46 миллиардов гривен", — отметил он.

Константин Ущаповский также объяснил, что установленная Кабинетом Министров фиксированная цена на электрическую энергию для бытовых потребителей не покрывает все составляющие затраты на производство, передачу (распределение) и поставку электрической энергии бытовым потребителям. А экономически обоснованная цена на свет — более 6 грн за кВт-ч (с учетом налога на добавленную стоимость).

Тем временем, глава парламентского комитета по энергетике и ЖКУ Андрей Герус раскрыл детали будущего повышения цен. Так, по словам народного депутата, максимальное повышение, над которым сейчас раздумывают в правительстве — в два раза по сравнению с нынешней стоимостью.

"Главная же задача — не просто максимально собрать с людей деньги, внедрив непомерный "налог" на энергопотребление и подняв тариф выше рыночного уровня, а проинвестировать энергосистему, восстановить ее, возможно, даже где-то перестроить, чтобы сформировать запас прочности к следующей зиме", — отметил он.

То есть, если предположить утверждение повышенного тарифа 2,88 грн за кВт-ч, то рост расходов на электроэнергию вырастет при потреблении домохозяйства, например, 350 кВт-ч в месяц, с 528 грн. до 1008 тыс. грн. или почти в два раза.

Тариф на свет: когда ждать повышения

Все изменения в тарифах правительство еще будет согласовывать время с Национальной комиссией (НКРЭКУ). Поэтому о новых ценах, скорее всего, бытовые потребители узнают не раньше июня.

Хотя ранее замминистра энергетики Фарид Сафаров в эфире телемарафона сообщал, что окончательно вопрос о пересмотре тарифов будет решен ближе к новому отопительному сезону.

"Изменение тарифов — это тяжелые и вынужденные решения. Пока правительство и НКРЭКУ прорабатывают вопросы, чтобы понять, насколько нужно увеличивать тариф", — добавил чиновник.

При этом украинцы с низкими доходами, как ожидается, не ощутят повышения тарифов, благодаря специальным субсидиям и энергоэффективным мерам.

"Те хозяйства, которые получали субсидии, и в дальнейшем будут их получать", — сообщил представитель комитета парламента по энергетике и жилищно-коммунальным услугам Сергей Нагорняк.

Напомним, Фокус уже писал, что в Украине в мае 2023 года начались масштабные ремонтные работы на энергоблоках атомных электростанций, поэтому в энергосистеме уже несколько дней наблюдается дефицит мощности.

Ранее Фокус объяснял, какие тарифы на коммуналку не изменятся до конца войны.