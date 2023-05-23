Валютный риск. Что происходит с курсом доллара и как он изменится в июне

Курс продажи доллара в обменных пунктах Украины в мае не превышал отметки 37,6 гривен за доллар. А Нацбанк направляет миллиарды долларов в продажу на межбанке, чтобы успокоить спрос на валюту. Изменится ли официальный курс летом и могут ли быть серьезные колебания курса на наличном валютном рынке и что на них повлияет.

Устойчивая гривна – такую цель заложил Национальный банк Украины в рамках разработанной новой Стратегии НБУ до 2025 года. В Нацбанке уверены: такая цель занимает особое место в Стратегии, ведь обеспечение стабильности денежной единицы Украины является основной функцией НБУ и действительно важно во время войны.

В ее рамках предполагается достижение ценовой стабильности и курсовой устойчивости благодаря:

разработке стратегии возврата к инфляционному таргетированию, валютной либерализации и переходу к гибкому обменному курсу;

постепенному ослаблению и снятию валютных ограничений;

постепенному переходу к гибкости обменного курса;

возвращению фокуса монетарной политики на инфляцию.

Между тем, на валютном рынке Украины в мае не было заметных кардинальных изменений, кроме повышения спроса на валюту от импортеров. Как и раньше, НБУ активно поддерживает спрос на межбанковском рынке, а наличный курс не демонстрирует тенденции к девальвационным колебаниям. Однако риски для валютного курса все еще актуальны, ведь во время войны любая достигнутая стабильность может быть разрушена из-за ситуации на фронте. Фокус исследовал, что происходит с курсом и чего ожидать от валютного рынка в течение лета-2023.

Спрос растет. Что происходит на межбанке и ожидать ли больше валюты от экспортеров

Дилер департамента глобальных рынков ОТП Банка Антон Куринный рассказал Фокусу, что в мае на межбанковском валютном рынке ситуация по сравнению с апрелем почти не изменилась.

"Военное положение все еще не дает возможности ощутить покой национальной валюте. НБУ продал в мае за полные три недели $1,2 млрд. Поэтому все еще присутствует нагрузка на наши золотовалютные резервы, хотя они и находятся на рекордно высоких позициях из-за помощи международных партнеров ($36 млрд.)", — говорит Антон Куринный.

То есть, Нацбанк сейчас постоянно участвует в торгах на межбанке – предлагает валюту на продажу, чтобы удовлетворить потребности покупателей в валюте.

"Объем интервенций в первые три недели мая даже вырос вдвое по сравнению со средними показателями весенних месяцев до $406 млн. В основном, это связано с сокращением продаж иностранной валюты агропроизводителями, поскольку сезон посевной остался позади. В то же время, Национальный банк существенно увеличил объем покупки иностранной валюты. Если в марте-апреле объем таких операций составил $12,6 млн, то только за три недели мая регулятор приобрел на МВРУ $43,93 млн. Конечно, этого мало, чтобы говорить о какой-то сбалансированности рынка, однако, как тенденцию, это следует отметить", — рассказала Анна Золотько, директор департамента казначейских операций Юнекс Банка.

НБУ – главный продавец долларов на межбанке, и до конца военных действий в Украине этот факт может оставаться неизменным Фото: УНИАН

Антон Куринный надеется, что продление зерновой сделки позволит экспортерам увеличить объем валютной выручки, что положительно повлияет на количество предложений на рынке. Однако этого следует ожидать не раньше середины июня. А сейчас спрос от импортеров значительно превосходит предложение валюты от экспортеров.

"Сейчас большая часть импорта заходит под нужды Миноброны, но и "стандартный" (потребительский) импорт также не позволяет предложению показать себя с "сильной" стороны", — говорит Антон Куринный.

По мнению Анны Золотько, сейчас импорт стремительно восстанавливается, реагируя на оживление потребительского спроса. "Это видно как по прямым показателям Госстата, так и по косвенным показателям, вроде продаж новых авто: с начала февраля они растут каждый месяц на 15-25%. Учитывая огромный объем отложенного спроса и накопленную ликвидность, есть все предпосылки говорить о дальнейшем оживление потребительских настроений, а значит — и импорта ", — говорит эксперт. Следовательно, давление на Нацбанк, вынужденный продавать все больше валюты из-за роста объемов импорта, усиливается. Однако именно это является признаком начала восстановления экономики, уверены эксперты.

Эксперты надеются, что приток валюты вырастет благодаря продлению зерновой сделки Фото: Укринформ

"Экономика понемногу оживает, оживляется и валютный рынок. Но импорт возобновляется значительно более высокими темпами, чем экспорт. По данным Государственной службы статистики, в первом квартале этого года экспорт составил 73,9% от показателей аналогичного периода прошлого года. В то же время, товарный импорт в первом квартале этого года составил 110,9% от показателя аналогичного периода прошлого года. Экспорт продолжает страдать от прямых последствий войны: от физического разрушения производства до разорванных логистических цепочек. В то же время, потребительский спрос стремительно восстанавливается, ощутимая часть отложенного спроса попадает рынок, автоматически стимулируя импорт ", — объяснила Анна Золотько.

Доллар не 40. Изменится ли в июне курс в обменных пунктах и кассах банков

В мае на наличном валютном рынке колебания не были существенными. Как сообщил Фокусу начальник департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой, по состоянию на конец мая наличный курс прежде всего в обменных пунктах закрепился на отметке, которая в среднем лишь на 2-2,5% выше официального курса НБУ. "Валютный коридор возможных курсовых колебаний в течение месяца также почти не изменился: 37-38 грн/$ и 40-41 грн/€, а ежедневные курсовые колебания находятся в пределах 0,3-0,5 грн, то есть в течение мая на рынке не наблюдалось резких скачков", — говорит эксперт.

Анна Золотько констатирует: май показался очень удачным для гривны на наличном рынке. И для этого были созданы важные предпосылки.

Сверхвысокого спроса на иностранную валюту со стороны населения нет. Один из факторов – дефицит наличной гривны

"Прежде всего из-за утвержденных Национальным банком в апреле решений по увеличению лимита продажи наличной валюты банками до 120% от приобретенной у частных клиентов безналичной валюты. Это позволило крупным системным банкам с разветвленной сетью отделений и достаточным объемом клиентов-экспортеров предложить очень привлекательную цену наличной иностранной валюты в кассах. Это направило часть спроса со стороны населения к банкам и стимулировало снижение наличного курса, особенно сильными эти тенденции были в первую и третью неделю мая, однако по мере приближения наличного курса к стоимости безналичного доллара с размещением на трехмесячном депозите (средний коридор курсов 37,2-37,4 грн/$), эти тенденции будут ослабевать", — считает Анна Золотько.

Эксперты говорят, что сегодня нет причин ожидать существенных колебаний курса наличного рынка. Один из важнейших факторов: в Украине образовался дефицит наличной гривны.

Курс наличного рынка в мае был относительно стабильным, и есть надежда, что столь же стабильным он останется в течение лета. Фото: УНИАН

"Пока не видим причин для ослабления гривны из-за дефицита наличных денег на руках. Даже несмотря на войну чувствуется сезонность, и гривна чувствует себя сильной, но вряд ли будут сильные движения в сторону укрепления, потому что на межбанковском рынке сохраняется высокий спрос. Кажется, что стабильность летом будет заметна на наличном и безналичном рынке. Возможно, возникнет коридор на наличном рынке, такой же, как и на безналичном, – 36,75-37 UAH/USD", — говорит Антон Куринный.

Тарас Лесовой перечислил главные факторы, которые будут влиять на курс наличного рынка в июне-июле 2023 года :

политика регулятора, направленная на удержание баланса между спросом и предложением; политика НБУ по популяризации гривневых депозитов (в частности, это касается внедрения депозитных сертификатов, позволяющих коммерческим банкам несколько увеличить проценты по депозитным программам и сроки вкладов); международная валютная помощь, покрывающая львиную часть расходов государственного бюджета; развитие внутренней экономики и внешнеэкономическая деятельность — в частности, продление действия "зернового соглашения" еще на 2 месяца; низкая инфляция: за первые 4 месяца 2023 года она составила чуть более 3%, а до конца года регулятор прогнозирует, что она не превысит 14,8%.

Эксперты говорят: прогнозировать в условиях войны – довольно сложная задача. Однако именно в конце мая сложилась ситуация, когда предпосылок для девальвации гривны (резкого падения курса гривны к доллару) нет.

"Многое будет зависеть от ситуации на фронте, шагов валютной либерализации, о которых начали говорить представители регулятора, динамики потребительского спроса и т.д. Было бы нечестно делать какие-то количественные прогнозы на горизонт более месяца, ведь ситуация очень стремительно может измениться в любой момент", – предупреждает Анна Золотько.

К осени – 36,6. Когда Нацбанк решится на изменение официального курса

Национальный банк пока оставляет официальный курс на уровне 36,6 UAH/USD. Эксперты говорят: предпосылок для смены курса сейчас нет. И официальный курс может оставаться неизменным в течение июня-августа 2023 года.

"Дальнейшие действия регулятора будут зависеть главным образом от взятых обязательств перед МВФ, эффективности фискальной политики, размера и системности дальнейшей финансовой помощи от стран-партнеров, ситуации на фронте и т.д. Главный вывод: в ближайшие месяцы полная либерализация валютной политики вряд ли станет возможной, но шаги в этом направлении мы наверняка увидим уже летом", — говорит Тарас Лесовой.

Впрочем, по мнению Антона Куринного, смена официального курса может произойти в третьем или четвертом квартале 2023 года. "Будем следить за инфляцией, за международными резервами, за поддержкой партнеров и, конечно, за решениями Совета НБУ", — говорит Куринный.

Смена официального курса может произойти осенью, говорят опрошенные Фокусом эксперты. Фото: Facebook / НБУ

Финансовый аналитик Андрей Шевчишин прогнозирует, что главным фактором в вопросе смены официального курса будет выступать дефицит активного счета и перспективы его роста.

"Влиять будут такие факторы как зерновое соглашение, экспорт в Европу зерна, закупка топлива и газа, других товаров для восстановления инфраструктуры. В условиях возобновления зернового соглашения на 2 месяца риск изменения официального курса к сентябрю снизился", — говорит эксперт. По его мнению, на валютном рынке Украины в июне-августе ситуация может оставаться стабильной, конечно, при условии сохранения модели монетарного и валютного регулирования НБУ.

"Колебания могут быть, но они будут незначительными, в пределах гривны, и будут определены ситуативными факторами. Однако это совсем не снимает перспектив ослабления гривны в перспективе в связи с экономическим дисбалансом. Но это давление будет расти во второй половине года, ближе к августу, и будет накапливаться, что заставит НБУ перейти к изменению фиксированного курса. Вероятно, это случится осенью, именно на этот период НБУ анонсировал возможность изменений. Сигналом к грядущим изменениям станет придерживание валюты банками, которое мягко будет давить на курс (поскольку банкам будет выгоднее придержать валюту в кассе до скачка официального курса)", — объяснил Андрей Шевчишин.