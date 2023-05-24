Средняя зарплата в 2023 году: в Пенсионном фонде подсчитали, как изменились выплаты
В Пенсионном фонде подсчитали, что за год средняя зарплата украинцев стала больше на 3,1% и продолжает увеличиваться.
В Пенсионном фонде Украины утвердили показатель средней заработной платы за первый квартал 2023 года. Так, в марте показатель средней зарплаты, который учитывается для исчисления пенсии, был на уровне 13 423 гривен. Об этом свидетельствуют данные госструктуры.
При этом в феврале этот показатель составлял 12 794 гривен, а в январе – 12 644 грн. В ПФУ отмечают, что расчет показателей средней заработной платы (дохода) в Украине осуществляется по информации Государственной налоговой службы.
"К указанной информации, в частности, относятся данные отчетности страхователей о заработной плате (доходе), на которую начисляется единый взнос, и среднеучетной численности штатных работников, занятых на предприятиях, в учреждениях и организациях всех форм собственности", – сказано в сообщении.
Зарплаты в 2023 году
Отметим, что в мае, по данным Государственной службы занятости, средний размер заработной платы в доступных вакансиях составил 11 тыс. грн. В частности:
- работникам сферы торговли и услуг предлагают 12 тыс. грн;
- квалифицированным рабочим сельского и лесного хозяйств — 8 тыс. грн;
- квалифицированным рабочим с инструментом — 11 тыс. грн;
- рабочим по обслуживанию оборудованию и машин — 12 тыс. грн.
Какие профессии самые востребованные
По информации госструктуры, работодатели активно ищут:
- водителей (1 752 вакансии);
- швей (1 548 вакансий);
- продавцов продовольственных/непродовольственных товаров (1 169 вакансий);
- поваров (827 вакансий);
- электромонтеров по ремонту и обслуживанию электрооборудования (509 вакансий);
- электрогазосварщиков (346 вакансий);
- слесарей по ремонту колесных транспортных средств (333 вакансии);
- токарей (301 вакансия);
- слесарей-сантехников (298 вакансий);
- трактористов-машинистов сельскохозяйственного (лесохозяйственного) производства (296 вакансии).
Ранее Фокус рассказывал, что в Верховной Раде была создана рабочая группа относительно новых законопроектов по зарплатам военным, а также дополнительное вознаграждение, которое планируется за проведение наступления. Также напомним, что украинцы признались, как война с РФ ударила по их доходам.