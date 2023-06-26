Украинцам запретят продавать машины и квартиры: новый законопроект правительства

Если сведения о владельце недвижимости, который хочет продать его, есть в Едином реестре должников, нотариальный договор по распоряжению таким имуществом не будет иметь юридической силы. Об этом и другом говорится в новом законопроекте, который уже сегодня на рассмотрении в парламенте.

Чтобы предотвратить попытки должника вывести активы (продать свое имущество и спрятать средства), правительственный законопроект №9363 предлагает автоматизировать взаимодействие Государственного реестра должников с другими реестрами. Об этом пишет Фокус в новой статье "Ваш счет арестован". Как парламент собирается улучшить взыскание долгов".

Проверка информации о владельце авто в Едином реестре должников и отказ в совершении регистрационных действий в случае наличия такой информации существовала и раньше, говорит Максим Боярчуков, управляющий партнер юридической компании "Максим Боярчуков и Партнеры".

Если сведения о владельце автомобиля, который хочет продать его, есть в Едином реестре должников, то органы МВД обязаны сообщить об этом частному/государственному исполнителю и отказать в проведении такой перегистрации.

Если должнику удастся заключить нотариальный договор о продаже квартиры, то он не будет иметь юридической силы, говорят специалисты Фото: Getty Images

По словам Игоря Лавриненко, советника, адвоката юридической фирмы TOTUM, в таком случае совершение действий по распоряжению своим имуществом (отчуждение, залог/ипотека и т.д.) с помощью органов нотариата будет заблокировано. Более того, если все-таки каким-то образом удастся заключить соответствующий нотариальный договор (другую сделку) по распоряжению недвижимым имуществом, то он не будет иметь никакой юридической силы.

Согласно законопроекту, в реестр не будут вносить должников, у которых размер долга по алиментам меньше суммы за три месяца

Вместе с тем, законопроект предусматривает случаи, когда владельцам авто — должникам в регистрационном действии (перерегистрации, снятии с учета) не откажут.

К таким случаям относятся:

перерегистрация не предусматривает отчуждение ТС;

происходит приобретение или получение ТС в счет погашения долга;

приобретение авто происходит по договору купли-продажи предмета обеспечительного обременения;

это безвозмездная передача конфискованного ТС.

Какие еще изменения предлагает законопроект №9363

Правительственная инициатива вносит изменения в законодательство относительно долгов по уплате алиментов.

"Законопроект предусматривает, что не подлежат внесению в Единый реестр должников сведения о должниках, которые имеют задолженности по исполнительному документу о взыскании периодических платежей (алиментов) в совокупном размере, меньшем чем сумма платежей за три месяца", — отметила Ирина Гутник, юрист практики разрешения споров юридической компании Arzinger.

Напомним, в ВРУ зарегистрирован правительственный законопроект "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно цифровизации исполнительного производства" №9363. Кабинет министров, который подал законопроект, также предлагает проверять наличие сведений в Едином реестре должников о владельцах недвижимости при обращении в нотариат с целью отчуждения имущества или передачи его в залог.

Также Фокус писал, что в Верховной Раде появился законопроект, согласно которому некоторым украинцам хотят разрешить пользоваться средствами на арестованных счетах. Так, на период до прекращения или отмены военного положения военнослужащие Вооруженных сил Украины, других образованных согласно законам Украины военных формирований и правоохранительных органов специального назначения, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты Украины, на средства которых наложен арест, могут осуществлять расходные операции с текущего счета без ограничений.