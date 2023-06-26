Рубль нацелился на новый антирекорд: почему российскую валюту снова лихорадит (фото)
В России продолжается финансовая паника, которая сопровождается падением курса рубля к доллару.
В понедельник, 26 июня, курс российского рубля к доллару США приблизился к уровню марта 2022 года. Об этом свидетельствует информация на портале Investing.
Российская национальная валюта продолжила падение, которое продолжается уже несколько месяцев подряд. Так, 26 июня курс рубля к доллару США превысил показатель 85 рублей/доллар.
Это произошло впервые с 30 марта 2022 года, когда рубль упал на фоне начала полномасштабной войны в Украине и введения санкционных ограничений против российской экономики.
Показатели рубля снижаются не только относительно доллара. Например:
- курс евро превысил показатель 94 рубля.
- китайский юань стоит уже более 12 рублей.
Отметим, что ранее российские банки резко повысили курсы валют после заявлений главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Он обвинил Минобороны РФ в ударах по позициям его компании и сообщил, что 25 тысяч человек начинают поход на Москву.
Когда наступит конец экономике РФ
Экономические проблемы в России начались весной прошлого года, но негативные явления будут усиливаться в течение всего 2023 года. Так, в начале марта экономист, бывший представитель Совета НБУ Виталий Шапран рассказал Фокусу, что экономика агрессора серьезно пострадает при условии длительного периода низких цен на нефть.
"Экономика РФ может умереть и без девальвации, если длительное время будет сохраняться низкая цена на нефть. Но если стоимость "черного золота" будет держаться на уровне 40-50 долларов за баррель длительное время, то и рубль долго не устоит. Но девальвация рубля — это скорее иллюстрация — внешнее проявление того, что происходит внутри их экономики, и инфляционный фактор, чем фундаментальное давление на россиян", — пояснил эксперт.
К слову, в начале 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что доллары и евро скомпрометировали себя, как валюта. Поэтому он приказал российскому правительству перейти на расчеты в рублях за поставки газа, отказавшись от валютных расчетов.
При этом через год после введения масштабных санкций против РФ за полномасштабное вторжение в Украину, китайский юань заменил американский доллар на финансовых рынках России.
Ранее также сообщалось, что война в Украине будет продолжать разорять российскую экономику, и к 2026 году она потеряет 190 миллиардов долларов.