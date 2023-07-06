"Возвращайтесь в офисы": компании в Украине меняют дистанционный формат на офисный

Вакантность офисных площадей в крупных городах снижается, однако полноценного восстановления еще не произошло — против развития рынка играет ситуация с безопасностью в стране. Но компании оживили активность — возобновляют работу в офисном формате.

Офисы в крупных городах пользуются популярностью, однако вакантность все еще на высоком уровне. Хотя опрошенные Фокусом эксперты уверены: восстановление рынка офисной недвижимости уже началось. Об этом говорится в новой статье Фокуса "Всем нужна недвижимость. Как найти площадь для получения наилучшего дохода".

"Наиболее популярны предложения (офисов), которые отвечают требованиям времени. Речь в первую очередь о безопасности. Наличие подземного паркинга, который может служить укрытием, стал одним из ключевых критериев при выборе недвижимости. Зимой 2022-2023 остро стоял вопрос обеспечения офисов альтернативными источниками электроэнергии и интернета — генераторы и старлинки, которые давали возможность работать в условиях длительных блэкаутов", — рассказала Анна Лаевская, коммерческий директор компании "Интергал-Буд".

По словам обозревателя рынка недвижимости Виктории Берещак, сейчас есть запрос на аренду нескольких рабочих мест или небольшой площади под офис, которым при необходимости могут пользоваться сотрудники в противовес стабильным контрактам в классических офисных зданиях. "Гибкие форматы ценятся за счет мобильности, дополнительных сервисов, наличия генератора и бомбоубежища", — отметила Виктория Берещак.

В Киеве и других крупных городах приоритетными в 2023 году стали офисные помещения, которые имеют дополнительное энергопитание, устойчивую систему поставки интернета (оптоволокно), а еще — быстрый доступ к укрытию.

Наиболее активные арендаторы этого года — IT-компании, представительства фондов, иностранных организаций, медицинские и фармацевтические фирмы.

Рейтинг наиболее активных арендаторов по итогам 2022 года*

Фармацевтика и медицина — 38%

ИТ и телекоммуникации — 22%

Публичный сектор — 17%

FMCG — 8%

Другие — 6%

Оптовая и розничная торговля — 5%

Логистические операторы — 3%

*данные исследования компании CBRE Ukraine

Что же касается арендных ставок, то сейчас в столице они все еще ниже, чем по состоянию на 24 февраля 2022 года — дисконт достигает 10-40% от довоенной стоимости.

Арендаторов меньше интересуют видовые характеристики — в приоритете доступ к укрытию Фото: Laurent Chalet, Philippe Ruault, Pritzker Architecture Prize

"Реалии рынка не могли не отразиться на арендной ставке. И по состоянию на сейчас средняя арендная ставка в офисных центрах Киева ниже на 30%. Сейчас говорим о диапазоне $14-18/кв.м. Плюс надо понимать, что мы имеем сейчас тенденцию к установлению так называемых военных ставок — некоторые это делают на год, скажем, некоторые — до конца военного положения. Это фиксированный в приложении к основному договору дисконт и специальные условия в связи с реалиями", — отметила Виктория Берещак.

Ранее Фокус писал, что в Киеве с начала 2023 года цены выросли в новостройках всех классов — от эконом-класса до жилья класса "премиум" .

Напомним, украинцам нужно платить налог на недвижимость. Платить, согласно Налоговому кодексу, должны не все, а лишь те владельцы, у кого общая площадь квартиры составляет более 60 кв. м, а жилого дома — более 120 кв. м, а если в собственности — разные типы объектов жилой недвижимости, то налог уплачивается при условии превышения площади 180 метров.