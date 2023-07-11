Революция быстрых кредитов: можно ли заставить финкомпании снизить ставки

В парламенте зарегистрировали проект закона, который обяжет микрофинансовые компании пересмотреть условия своих займов. Это кардинально изменит подходы на рынке потребительского кредитования, говорят специалисты.

Принятие законопроекта № 9422 по усовершенствованию государственного регулирования рынков финансовых услуг заставит микрофинансовые организации (МФО) изменить свою модель ведения бизнеса. Об этом пишет Фокус в новой статье "Прощай, быстрый кредит. Как парламент планирует успокоить тех, кто предлагает займы под 1000% годовых".

В частности, в проекте закона № 9422 депутаты предлагают:

ввести показатель "дневная процентная ставка по потребительскому кредиту".

установить максимальный ее размер на уровне 1% в день от его общего размера ;

; запретить кредитодателю и новому кредитору требовать уплаты любых платежей, не указанных в договоре и/или не учтенных в расчете дневной процентной ставки;

наделить НБУ полномочиями устанавливать дополнительные требования к оценке кредитоспособности заемщика, а также к составляющим расчета дневной процентной ставки;

обязать кредитодателя осуществлять оценку кредитоспособности потребителя с учетом требований, установленных законодательством.

Согласно действующей бизнес-модели, МФО за счет нескольких добросовестных заемщиков перекрывает убытки от десятка должников Фото: pexels.com

Подходы, как в банках: что ждет рынок потребительского кредитования

В случае принятия инициативы № 9422, МФО, которые выдают займы почти без ограничений и фактически мгновенно и круглосуточно, требуя от заемщика только паспорт и код, будут вынуждены менять подходы, приближая их к банковским, говорят специалисты.

"Рынок потребительского кредитования ждет серьезная революция, — говорит Юрий Мельничук, директор департамента рисков, член правления Юнекс Банка, — Модель, которую сейчас используют МФО, позволяет им обеспечивать высокую доступность кредитов для широких слоев населения благодаря чрезвычайно высоким ставкам. Фактически по этой модели несколько добросовестных заемщиков перекрывают убытки, полученные из-за неуплаты по кредиту десятка других".

Если документ примут, предельная стоимость кредитов до зарплаты снизится с 1000% до 365% годовых

Если документ примут, предельная стоимость быстрых кредитов снизится с нынешних 1000% до 365% годовых. Снижение ставок будет происходить постепенно, что должно смягчить для игроков рынка переход, продолжил эксперт. В течение первых трех месяцев максимальная дневная ставка по потребительским кредитам будет ограничена уровнем 2,5% в день, еще три месяца после этого будет действовать ставка 1,5% в день. Такие кардинальные изменения потребуют времени и привлечения значительных ресурсов для МФО.

Финансовые компании изучают влияние инициативы и готовят предложения к законопроекту Фото: Getty Images

"Необходимо понимать, что процентная ставка — это не цифра в системе, а базовый параметр для процессов. Компаниям для реализации нововведений нужно доработать кредитные продукты, информационные системы, настроить скоринг и др.", — отметила Алла Савьюк, президент Всеукраинской ассоциации финансовых компаний (ВАФК).

Сейчас бизнес-сообщество анализирует предложенные изменения, изучает их влияние на существующие бизнес-модели и готовит свои обоснованные предложения к законопроекту, добавила она.

Напомним, парламент принял законопроект № 9051, который предлагает в период действия военного положения и в 30-дневный срок после его отмены ввести обязательную реструктуризацию обязательств потребителей по кредитам, которые не обеспечены залогом . Это должно решить проблему начисления чрезмерных и непропорционально больших процентов по кредитам потребителей, проживающих или проживавших в населенных пунктах, где ведутся (велись) боевые действия, или на территориях, находящихся во временной оккупации.

Фокус также писал, что несмотря на активное восстановление розничных займов МФО населению в последние три квартала, состояние рынка до довоенных показателей еще не восстановилось . В частности, количество заключенных с физическими лицами договоров о предоставлении средств взаймы, в том числе и на условиях финансового кредита, выросло на 18% за 1 квартал текущего года и сократилось на 16% и 43% по сравнению с 1 кварталом 2022 года и 4 кварталом 2021 года.