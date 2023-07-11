В Украине подсчитали количество безработных: какую работу можно найти во время войны
В Госслужбе занятости говорят, что наиболее нужными специалистами на рынке труда, среди прочих, трактористы, водители, токари и продавцы.
В Украине в период с января по июнь этого года безработными официально числились 346 тысяч граждан. При этом в Государственную службу занятости за этот же период времени обратились более 445,3 тысячи человек. Об этом сообщает пресс-служба госструктуры.
Отмечается, что подыскать работу удалось для 76,2 тысячи человек среди зарегистрированных безработных.
"Помощь по безработице в течение первого полугодия получали 216,6 тысяч украинцев", — говорится в сообщении.
Какая ситуация с трудоустройством сейчас
В Государственной службе занятости рассказывают, что сейчас продолжает прослеживаться тенденция, когда работодатели активно ищут квалифицированных рабочих с инструментом и работников по обслуживанию, эксплуатации оборудования и машин.
Самыми востребованными специалистами на рынке труда остаются:
- трактористы;
- водители;
- токари;
- продавцы;
- повара;
- швеи;
- слесари;
- электрогазосварщики.
Что будет с работой после войны
В Кабмине Украины считают, что уже сейчас наша страна особенно нуждается в специалистах в медицинской и социальной сферах. Учитывая это, правительство увеличит госзаказ на подготовку этих специалистов в учебных заведениях.
Кроме того, Кабмин убежден, что восстановление Украины станет "самым масштабным проектом со времен Второй мировой войны". Поэтому на некоторые профессии будет очень высокий спрос. Это касается:
- саперов;
- строителей.
Сколько платят украинцам
По словам HR-директора Work.ua Ольги Тарасевич, впервые после войны украинцам повысили зарплаты в феврале 2023 года. То есть, работодатели пересмотрели выплаты ровно через год после полномасштабного вторжения РФ в Украину. Размер средней зарплаты вырос на тысячу гривен: с 15 тысяч до 16 тысяч.
Второй раз зарплаты пересмотрели уже в мае — на 500 грн. Так, по данным портала поиска работы, средняя зарплата в Украине составляет 16,5 тыс. грн.
Зарплата стала больше у низкоквалифицированных работников и у начинающих работников. Показатели иногда выросли на 20-30%, особенно на севере и юге.
"Это может указывать на то, что работодатели, прежде всего, позаботились о финансовой стабильности более уязвимой категории специалистов — подтянули доход начинающих и представителей низкоквалифицированных должностей", — предположила Тарасевич.
К слову, рынок труда в Украине возобновился – количество предложений от работодателей вернулось на показатели довоенного уровня. Фокус в своей статье: "Заработать тысячу долларов. Как растут зарплаты в Украине и кого сейчас ищут компании" рассказывает, какую работу сейчас предлагают гражданам.