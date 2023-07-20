Успеть до зимы: эксперты рассказали, что происходит с запасами газа в Украине

К началу нового отопительного сезона Украина хочет накопить 14 млрд кубометров "голубого топлива". Также в планах Киева — полный отказ от импортного газа.

Запасы природного газа в Украине под конец второго квартала 2023 года составляют около 10,5 млрд кубометров. Об этом говорится в обзоре Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку газа.

Отмечается, что к началу нового отопительного сезона Украина хочет накопить 14 млрд кубометров "голубого топлива". То есть, сейчас в подземных хранилищах накоплено 75% от запланированных запасов.

"Уровень запасов газа в Украине на конец марта 2023 года оценивался в 9 млрд кубометров и вырос до 10,5 млрд кубометров на конец 2 квартала", — сказано в отчете.

Отметим, что в 2022 году сезон отбора газа в Украине стартовал 7 ноября. Это самое позднее официально зафиксированное начало отбора газа за последнее десятилетие. За прошлый сезон отбора из подземных газохранилищ было отобрано 5,572 млрд кубометров газа. При этом для прохождения отопительного сезона Украина тогда накопила около 15 млрд кубометров газа.

К слову, этой зимой Алексей Чернышов рассказал журналистам Bloomberg, что Украина в 2023 году планирует полностью отказаться от импортного газа. Для этого, по его словам, "Нафтогаз" постарается увеличить добычу газа на 8%, а частные компании — на 16%.

При этом, несмотря на боевые действия, ситуация с добычей газа в Украине не стала проблемной. Так, в начале 2023 года компания "Укргазвидобування", входящая в группу "Нафтогаз", заявила, что по итогам 2022 года было добыто 12,5 млрд кубометров природного газа (товарного)

Также напомним, что в июле газоснабжающие компании продают украинцам энергоресурс по ценам, которые колеблются от 7,70 грн до 9,99 грн за кубометр. Сразу семь поставщиков просят за кубометр меньше 8 грн, тогда как пять — больше.