"Потеряло смысл": Путин оправдался из-за выхода РФ из "зерновой сделки"

По словам российского президента, "сделка" была использована лишь для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, который якобы занимался перепродажей зерна из Украины.

Владимир Путин заявил, что Россия вышла из "зерновой сделки", поскольку она не оправдала своего гуманитарного назначения. Об этом он сообщил в статье "Россия и Африка: объединяя усилия для мира, прогресса и успешного будущего", которую обнародовал Кремль.

"Продление "зерновой сделки", не оправдавшей своего гуманитарного назначения, потеряло смысл. Мы возразили против дальнейшего продления соглашения — с 18 июля его реализация была завершена", — сказал российский диктатор.

Он отметил, что Россия приняла участие в "зерновой сделке" из-за заботы и блага для Африки, ведь "сделка" была нацелена "на обеспечение глобальной продовольственной безопасности, снижение угроз голода и помощь беднейшим странам Африки, Азии и Латинской Америки". Однако, по словам Путина, "зерновую сделку" якобы использовали только для обогащения крупного американского и европейского бизнеса, который перепродавал вывезенное зерно из Украины.

Также он считает, что условия "соглашения" по выводу из-под санкций российского экспорта зерна и удобрений на мировые рынки не были выполнены. К тому же "препятствия оказываются даже безвозмездной передаче минеральных удобрений" беднейшим странам.

Диктатор добавил, что Россия может заместить украинское зерно как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, ведь в этом году "ожидается рекордный урожай".

Напомним, 18 мая посол Украины в Турции Василий Боднар заявил, что "зерновая сделка" не должна удовлетворять любые потребности России. Тогда как по мнению американских аналитиков, своим выходом из "зерновой сделки" Россия хочет показать, что зерновая инициатива без нее невозможна.

20 июля исполнительный директор Центра гуманитарного диалога Дэвид Гарланд рассказал, что на данном этапе Россию будет трудно вернуть к "соглашению". Однако следующая зерновая инициатива может быть более масштабной. Однако экономист Виталий Шапран убежден, что своими действиями Россия пытается выторговать отмену санкций, ведь экспорт зерна для них важнее, чем для Украины.