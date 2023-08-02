"Москва готова": у Путина высказались о возобновлении "зернового соглашения"

По словам спикера Кремля Дмитрия Пескова, РФ может "незамедлительно вернуться" к "зерновой сделке", однако только после выполнения некоторых условий.

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Российская Федерация готова возобновить "зерновое соглашение" после выполнения условий Москвы. Об этом пишет российское издание "РИА Новости" 1 августа.

Пресс-секретарю президента РФ Владимира Путина задали вопрос о том, изменилась ли позиция российской стороны касательно возвращения к "зерновой сделке" и готовы ли в Москве перейти к переговорам по возобновления договоренности.

"Москва готова незамедлительно вернуться к зерновой сделке. Но после того, как будут выполнены условия для России", — ответил Дмитрий Песков.

Выход РФ из зернового соглашения: что известно

Напомним, 18 июля, в МИД РФ подтвердили, что Москва прекращает действие "зернового соглашения". По словам представителя ведомства Марии Захаровой, это решение предусматривает отзыв гарантий безопасности судоходства и сворачивание морского гуманитарного коридора.

Президент РФ Владимир Путин 20 июля назвал условия, при которых он готов вернуться к "зерновой сделке". Речь идет об отмене санкций, наложенных на зерно и удобрения из РФ, возвращении в банки РФ системы SWIFT, разрешении торговать запчастями для сельхозтехники и разблокировании сельскохозяйственных активов, решении проблем со страхованием и фрахтованием судов, а также о возобновлении работы аммиакопровода "Тольятти-Одесса".

Президент Турции Реджеп Эрдоган 21 июля обратился к странам Запада с призывом "принять меры" касательно ожиданий президента Российской Федерации Владимира Путина от "зернового соглашения".

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд на брифинге 1 августа отметил, что глава организации Антониу Гутерриш продолжает предпринимать попытки вернуть Россию к выполнению "зернового соглашения". По ее словам, дискуссии "за кулисами" на эту тему продолжаются.