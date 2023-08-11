Индексация пенсий в 2024 году: украинцам объяснили, стоит ли ждать повышения выплат

Несмотря на войну в 2023 году в Украине провели индексацию пенсий, благодаря чему некоторые пенсионеры начали получать большие выплаты. Министр социальной политики Оксана Жолнович рассказала, ожидать ли изменений в 2024 году.

Украинское правительство в 2024 году планирует провести индексацию пенсий, однако состоится ли она в марте пока точно неизвестно. Об этом заявила в интервью изданию "Укринформ" министр социальной политики Оксана Жолнович.

Она пояснила, что индексация пенсий — это определенное законом требование, хотя из-за войны индексацию пенсий можно временно отменить.

"В этом году мы ее сделали. В следующем году постараемся также, но сложно сказать, что будет ждать нас в начале весны после еще одной сложной зимы. Поэтому пока планируем, а жизнь покажет", — сказала она.

Индексация пенсий в 2023 году: как повысились выплаты украинцев

Первый этап индексации состоялся в марте. Так, выплаты проиндексировали для следующих категорий пенсионеров:

5,2 миллиона "гражданских" граждан, которым пенсия назначена согласно Закону № 1058, для них повышение пенсии будет осуществляться через индексацию на 19,7% показателя средней заработной платы, из которой исчисляется пенсия;

4,2 миллиона человек, у которых вырастут пенсии из-за увеличения фиксированного размера минимальных пенсионных выплат;

0,5 миллиона пенсионеров силовых ведомств;

94,5 тысяч человек, которые получают пенсию по инвалидности (увечья, заболевания, "чернобыльцы").

Следующий перерасчет выплат состоялся 1 апреля. Выплаты увеличились у работающих пенсионеров с учетом увеличенного страхового стажа.

А вот в июле пенсию проиндексировали для почти 300 тысяч представителей таких профессий, как:

ученые;

государственные служащие;

работники органов местного самоуправления.

Также недавно заместитель главы Министерства социальной политики Дарья Марчак заявила, что в Украине до конца 2023 года могут провести еще одну индексацию пенсий. По ее словам перерасчет, если произойдет, коснется украинцев, которые получают самые маленькие пенсии — менее 3-4 тысяч гривен.

"Мы делаем различные подсчеты сейчас для того, чтобы понять, как мы можем повысить пенсии именно тем гражданам, которые получают наименьшие пенсии. Которые сегодня получают пенсии до 3 или 4 тысяч гривен", — рассказала она.

Напомним, Фокус рассказывал, что некоторые украинские пенсионеры могут рассчитывать на дополнительные ежемесячные выплаты. Помощь в размере более 800 гривен смогут получать пенсионеры, которые соответствуют четырем критериям.