"Строит УССР 30-х годов": соучредитель "Новой почты" раскритиковал власть Украины (видео)

Украинцы "уже попробовали свободу", поэтому советская экономика в стране не приживется, убежден бизнесмен Владимир Поперешнюк.

Соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк заявил, что украинская власть строит УССР 1930-х годов. Об этом он сказал во время дискуссионной панели "Экономика Будущего: вызовы, угрозы, возможности" на iForum-2023.

"Власть строит нам УССР 30-х годов. У нас есть своя индустриализация, которая называется "Великое восстановление", у нас есть раскулачивание фермеров — это то, что Гетманцев (Даниил Гетманцев, глава налогового комитета Верховной Рады, — ред.) делает с ФОПами уже четыре года, у нас есть свои трудовые лагеря, которые нам планируют делать. И таким образом нам постоянно зажимают гайки", — сказал Владимир Поперешнюк.

Предприниматель отметил, что в первые дни полномасштабного вторжения наблюдалась лучшая ситуация. По его словам, тогда ощущалась атмосфера свободы, экономической вольности. Однако с каждым днем "это закручивается и закручивается".

Поперешнюк подчеркнул, что в Украине не работает советская экономика.

"Надо сказать, что советская экономика не работает. Как бы ни строили, как бы ни планировали, все равно работают предприниматели", — пояснил он и добавил, что из этого ничего не получится, поскольку украинцы "уже попробовали свободу".

Также можно посмотреть полное выступление Владимира Поперешнюка на форуме.

Напомним, 15 мая, Еврокомиссия подготовила "положительный" экономический прогноз для Украины. Ожидается рост украинской экономики на 0,6% в этом году и на 4% в 2024 году.

1 мая постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Ваграм Степанян заявил, что международные партнеры готовы присоединиться к реконструкции Украины. Украина должна усилить мобилизацию внутренних доходов для финансирования социальных и инфраструктурных потребностей. Кроме этого, стабилизировать украинскую экономику должна помочь четырехлетняя программа расширенного финансирования между МВФ и Украиной.