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"Строит УССР 30-х годов": соучредитель "Новой почты" раскритиковал власть Украины (видео)

Диана Бондаренко
Владимир Поперешнюк раскритиковал украинскую власть

Украинцы "уже попробовали свободу", поэтому советская экономика в стране не приживется, убежден бизнесмен Владимир Поперешнюк.

Соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк заявил, что украинская власть строит УССР 1930-х годов. Об этом он сказал во время дискуссионной панели "Экономика Будущего: вызовы, угрозы, возможности" на iForum-2023.

"Власть строит нам УССР 30-х годов. У нас есть своя индустриализация, которая называется "Великое восстановление", у нас есть раскулачивание фермеров — это то, что Гетманцев (Даниил Гетманцев, глава налогового комитета Верховной Рады, — ред.) делает с ФОПами уже четыре года, у нас есть свои трудовые лагеря, которые нам планируют делать. И таким образом нам постоянно зажимают гайки", — сказал Владимир Поперешнюк.

Предприниматель отметил, что в первые дни полномасштабного вторжения наблюдалась лучшая ситуация. По его словам, тогда ощущалась атмосфера свободы, экономической вольности. Однако с каждым днем "это закручивается и закручивается".

Поперешнюк подчеркнул, что в Украине не работает советская экономика.

"Надо сказать, что советская экономика не работает. Как бы ни строили, как бы ни планировали, все равно работают предприниматели", — пояснил он и добавил, что из этого ничего не получится, поскольку украинцы "уже попробовали свободу".

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Также можно посмотреть полное выступление Владимира Поперешнюка на форуме.

Напомним, 15 мая, Еврокомиссия подготовила "положительный" экономический прогноз для Украины. Ожидается рост украинской экономики на 0,6% в этом году и на 4% в 2024 году.

1 мая постоянный представитель Международного валютного фонда (МВФ) в Украине Ваграм Степанян заявил, что международные партнеры готовы присоединиться к реконструкции Украины. Украина должна усилить мобилизацию внутренних доходов для финансирования социальных и инфраструктурных потребностей. Кроме этого, стабилизировать украинскую экономику должна помочь четырехлетняя программа расширенного финансирования между МВФ и Украиной.