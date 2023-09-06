Долгов на 6 миллиардов гривен: в Киеве подсчитали, как жители оплачивают коммуналку

В "Киевтеплоэнерго" рассказали, что поддерживать работу энергокомплекса столицы в условиях военного положения удается благодаря киевлянам, которые продолжают оплачивать счета за коммунальные услуги.

Большинство жителей столицы исправно платят полученные платежки за воду. Несмотря на это, задолженность за водоснабжение, водоотвод и горячую воду продолжает расти. Об этом заявил во время брифинга 6 сентября директор структурного подразделения "Энергосбыт" коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" Константин Лопатин.

Он заявил, что благодаря киевлянам, которые вовремя оплачивают коммунальные услуги, коммунальщикам удается обеспечивать поддержку работы энергокомплекса в условиях военного положения. Вместе с тем общий долг вырос на 830 миллионов гривен по сравнению с сентябрем прошлого года. Сейчас сумма долга составляет почти 6 миллиардов гривен.

"Оплата за отопление и горячую воду чрезвычайно важна, ведь на эти деньги закупается газ, который используется для генерации тепла и электроэнергии для большинства жилых домов столицы. Понятно, что война серьезно повлияла на экономическую ситуацию в стране и платежеспособность каждого. Но сегодня для энергетики оплата за коммунальные услуги — это вклад в стабильное и безопасное прохождение зимы", — сказал он.

Лопатин рассказал, что киевлянам, которым трудно платить сразу всю сумму долга, могут сделать реструктуризацию и платить долг частями. Так граждане смогут снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет и равномерно распределить выплаты для погашения задолженности.

Напомним, что после начала полномасштабной войны в Украине не публикуются данные по задолженности населения за коммунальные услуги. Но в середине февраля 2023 года стало известно, что у украинцев колоссальные долги за коммунальные услуги, особенно за отопление и горячую воду. Так, по состоянию на 1 декабря 2022 года задолженность составляла 35,35 млрд грн.

Между тем по данным Госстата, за год — с июля 2022 года по июль 2023-го — общая стоимость услуг ЖКХ увеличилась на 14,7% . Больше всего подорожала электроэнергия — сразу на 69,7%. На 10% выросли расценки и на другие услуги. А именно:

уборка мусора подорожала на 14,3%;

содержание и ремонт жилья — на 10,6%.

Напомним также, что 5 июля премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине не будут повышать тариф на воду до конца войны.