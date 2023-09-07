Впервые за время войны: США отдадут Украине деньги российских бизнесменов

Госсекретарь США Энтони Блинкен во время своего визита в Киев заявил, что именно россияне должны заплатить за развязанную полномасштабную войну против Украины.

Украина в ближайшее время впервые получит от США активы, которые были конфискованы страной у российских олигархов. Эти средства отдадут на поддержку украинских ветеранов, заявил 6 сентября Госсекретарь США Энтони Блинкен.

"Мы впервые передаем Украине активы, конфискованные у попавших под санкции российских олигархов, которые теперь будут использованы для поддержки украинских ветеранов. За это должны заплатить те, кто спровоцировал захватническую войну Путина", — сказал он.

Речь идет о 5,4 миллиона долларов, которые планируют направить на поддержку и реабилитацию ветеранов.

Госсекретарь также отметил, что у США "нет иллюзий" по поводу того, что путь вперед в Украине будет легким. Но США продолжат оказывать всю необходимую поддержку.

Визит Блинкена в Киев

Высокопоставленный представитель США 6 сентября объявил о выделении Украине нового пакета помощи, размер которого составит более миллиарда долларов. Он отметил, что оборонный пакет будет состоять из 655 миллионов долларов для гражданской безопасности. Он уточнил, с начала полномасштабного вторжения РФ США передали на гражданскую помощь более 43 миллиардов долларов. Теперь благодаря новой помощи Украина существенно усилит свою противовоздушную оборону.

Также будет профинансирован процесс разминирования украинских территорий, деньги пойдут и на другие мероприятия, связанные с этим. Блинкин добавил, что сейчас Украина — самая заминированная страна в мире.

Еще 300 миллионов долларов используют для восстановления критических сфер на деоккупированных территориях. Энтони Блинкен отметил, что украинские бойцы смогли освободить более 50% оккупированных территорий за год, с момента, когда госсекретарь приезжал в страну.

По информации Министерства обороны США, новый пакет военной помощи для Украины будет состоять из:

оборудования для обеспечения украинских систем противовоздушной обороны;

дополнительных боеприпасов для ракетно-артиллерийских систем высокой мобильности (HIMARS);

артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 105 мм;

81-мм минометных систем и снарядов;

120-мм боеприпасов из обедненного урана для танков Abrams;

ракет трубного пуска с оптическим отслеживанием и проводным наведением (TOW);

противотанковых системы Javelin и AT-4;

более трех миллионов патронов к стрелковому оружию;

тактических аэронавигационных систем;

тактических защищенных систем связи и вспомогательного оборудования;

подрывных боеприпасов;

запчастей, технического обслуживания и другого полевого оборудования.

К слову, 6 сентября о новом оборонном пакете для Украины также объявила Дания. Известно, что военную помощь нашей стране передадут уже в этом месяце.

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