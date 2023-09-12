Подорожание кормов, топлива, рост тарифов: эксперты рассказали, каких цен на мясо ждать осенью

Потребительские цены в последний месяц лета по сравнению с июлем этого года снизились на 1,4%, а годовая инфляция замедлилась с 11,3% до 8,6%. В августе 2023 года по сравнению с августом прошлого года больше всего подешевели овощи — на 26%. А вот мясо и мясопродукты подорожали на 20%. Опрошенные Фокусом эксперты прогнозируют вскоре рост цен на мясо.

В августе в торговой сети зафиксировано колебание цен на основные виды мяса. Куриные голени дешевели, а говядина — дорожала. Об этом пишет Фокус в новой статье "Дорогое мясо, недешевый сыр: как изменятся цены на главные продукты осенью".

По данным Национального научного центра "Институт аграрной экономики", цены на куриные голени и бедра уменьшились на 5,8-9,7% и составили 74,95 грн/кг и 100,45 грн/кг. Цены на тушку куриную и филе остались стабильными — 78,80 грн/кг и 148,27 грн/кг. Вместе с тем, на 0,6-0,9%, по сравнению с началом лета, подорожала говядина: ребра и гуляш стоили соответственно 160,48 грн/кг и 245,16 грн/кг. Прибавила в цене и свинина. Так, свиные ребра, подчеревина, ошеек, лопатка выросли в цене на 0,8% — 2,4%.

В августе курица подешевела, а говядина подорожала — килограмм стоит 245 грн. Фото: Getty Images

Сейчас в супермаркетах можно увидеть такие цены на свиной ошеек:

"Сильпо" — 249 грн/кг;

NOVUS — 234 грн/кг;

"Ашан" — 271,9 грн/кг;

Varus — 259 грн/кг.

Цены на свиные ребра тоже отличаются:

NOVUS — 184 грн/кг;

"Сильпо" — 204 грн/кг;

Varus — 170 грн/кг;

МегаМаркет — 205 грн/кг.

Расценки на сало в сетях:

"Фермерское", "Сильпо" — 139 грн/кг;

"Фермерское", NOVUS — 229 грн/кг;

"Сало по-домашнему", Varus — 179,9 грн/кг;

"Домашнее", МегаМаркет — 189 грн/кг.

Спрос на мясо стабильно высокий, а цены могут вырасти еще больше из-за роста дополнительных затрат на его производство

Будет дороже? Каких цен на мясо ждать осенью

В сентябре 2023 года цены на основные виды мяса в торговой сети останутся на уровне августа месяца, говорят эксперты. Однако в дальнейшем возможно подорожание.

"Это обусловлено стабильным спросом и достаточным предложением продукции. При росте производственных затрат — подорожание кормов, топлива и электроэнергии — в октябре-ноябре 2023 года возможно повышение цен на мясо — до 5%", — отметила ведущий научный сотрудник отдела ценообразования и аграрного рынка ННЦ ИАЭ Наталья Копытец.

Цены на сало в супермаркетах варьируются в пределах 140 — 230 грн/кг Фото: "Спутник"

"Цены на мясо могут вырасти, однако постепенно, — говорит аналитик УКАБ Максим Гопка. — Спрос является большим, поэтому предпосылок к снижению пока не ожидается. К середине осени цены на мясо могут вырасти на 4-5%, основными причинами будут стабильный спрос и увеличение дополнительных расходов при производстве".

Напомним, в июле среднемесячные розничные цены на основные виды мяса в торговой сети не претерпели существенных изменений. Ценники на говядину и свинину выросли на 0,2-0,5%, а на мясо птицы и сало уменьшились на 0,1-1,3%. Исключение составили куриные бедра, которые в течение июля подешевели на 4,03 грн/кг, и свиная грудинка — на 2,47 грн/кг.

Ранее Фокус писал, что украинцы на продукты питания и безалкогольные напитки тратят более 50% от всех потребительских расходов. В то же время в европейских домохозяйствах, по данным Евростата, эти цифры составляют 12-18%.