Покупать продукты осенью: в НБУ спрогнозировали, ждать ли подорожания

Потребительские цены в Украине, как и инфляция, снижаются уже несколько месяцев кряду. В Национальном банке спрогнозировали, сколько еще продлится этот процесс.

Замедление инфляции в Украине будет продолжаться и дальше, однако темпы несколько снизятся. Причина: потенциал к снижению инфляционных процессов уже почти исчерпан. Об этом сообщили 14 сентября в пресс-службе Национального банка Украины.

Так, инфляция в годовом исчислении по итогам августа притормозила до 8,6%. Ценовая динамика оказалась лучше, чем ожидал регулятор, прежде всего за счет увеличения предложения продуктов питания.

"Но общая тенденция к снижению инфляции будет сохраняться, однако потенциал ее быстрого замедления почти исчерпан", сказано в сообщении.

При этом в Нацбанке отмечают, что лучшие урожаи будут способствовать тому, что не будут повышаться цены.

"Сохраняться также влияние от фиксации отдельных тарифов на жилищно-коммунальные услуги. НБУ и дальше будет обеспечивать устойчивость валютного рынка для удержания под контролем курсовых и инфляционных ожиданий. Все это будет способствовать дальнейшему снижению инфляции", — отмечают в НБУ.

В то же время давление на расходы бизнеса будет масштабными на фоне потерь, связанных с войной и из-за подорожания электроэнергии и горючего.

"Этот фактор может сдерживать замедление инфляции", — подчеркнули в Нацбанке.

Тем временем аналитики инвестиционной компании Dragon Capital улучшили прогноз по внутреннему валовому продукту (ВВП) Украины, курсу гривны и инфляции до конца 2023 года. Так, 8 сентября они представили обновленные данные из которых следует, что реальный ВВП в 2023 году вырастет на 4,5% из года в год (г/г) после падения на 29% в прошлом году.

Аналогичного мнения придерживаются и правительство: в Кабмине ожидает роста ВВП до конца 2023 года на уровне 3−4% на фоне улучшения ситуации в промышленности. Добавим, что по данным Государственного управления статистики, в течение первого квартала 2023 года ВВП вырос на 2,4%. Но до уровня первого квартала 2022 года (довоенного) еще далеко — отставание составляет 10%.

Премьер-министр Денис Шмыгаль в начале августа 2023 года рассказал, что из-за вторжения РФ Украина потеряла треть ВВП, а на оборону тратит больше, зарабатывала в мирное время.