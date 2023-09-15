Есть самый худший сценарий: в "Укрэнерго" рассказали, что будет со светом зимой

Россия активно атаковала ракетами и дронами украинскую энергосистему в прошлом году. В "Укрэнерго" считают, что к такой тактике враг может прибегнуть снова.

Этой зимой украинцы будут с электроэнергией, изменить ситуацию могут только массированные ракетные обстрелы ВС РФ. Об этом 15 сентября в эфире телемарафона заявил глава "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий.

Он отметил, что дальнейшие планы врага пока неизвестны, поэтому озвучивать точные прогнозы по ситуации в энергосистеме сейчас сложно.

"Если не будет обстрелов, то мы понимаем каким образом покрывать зимой это потребление. Но обстрелы могут изменить все платы. Поэтому мы должны быть готовы к худшим сценариям", — сказал Кудрицкий.

По его словам, худший сценарий — это повторение массированных атак ракетами, дронами, которые будут атаковать именно энергетические объекты нашей страны. Сейчас энергетики настраивают резервные схемы питания потребителей, готовят запас материалов, оборудование для того, чтобы быстро восстанавливать поврежденные сети и станции, если придется.

"То есть мы на своей стороне готовимся как можно лучше противодействовать этим атакам и восстановлению системы", — подчеркнул он.

При этом глава "Укрэнерго" посоветовал украинцам экономить и рационально потреблять электроэнергию.

"С ноября начнется похолодание и увеличится потребление. Его можно немного смягчить для энергосистемы, потребляя электроэнергию более экономно", — рассказал Кудрицкий.

А также важно, чтобы население параллельно самостоятельно подготавливалось к зиме.

"Очень много прошлогодних советов останутся актуальными и на этот год. Если есть дизель-генератор или накопитель электроэнергии, то их нужно проверить и привести в порядок. По возможности утеплить жилье, если такая финансовая возможность есть", — подытожил Владимир Кудрицкий.

Напомним, 12 сентября в Министерстве энергетики ответили, при каких условиях начнутся отключения с 1 октября, о которых накануне сообщили СМИ в сети. В ведомстве объяснили, что разработали графики отключений заранее, поскольку в прошлом году распределение света происходило несправедливо.

Тем временем директор Центра исследования энергетики Александра Харченко предупредил, что зима 2023-2023 будет очень сложной, поскольку уничтоженное оборудование нельзя восстановить за год.