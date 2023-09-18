В Украине денежную помощь будут получать еще больше переселенцев: детали

Кабмин Украины уже изучает вопрос восстановления выплат еще одной категории ВПЛ. Соответствующее постановление может быть принято до конца 2023 года.

Украинцы, которые выехали за границу с началом полномасштабной войны, а теперь возвращающиеся домой, смогут претендовать на государственную денежную помощь для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ). Об этом в эфире телемарафона сообщила вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

По ее словам, правительство планирует изменить постановление о возможности возобновить выплаты ВПЛ тем, кто их потерял. В частности выплаты хотят сделать доступными для вернувшихся из-за границы граждан.

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"Например, человек выехал из Мариуполя сразу в 2022 году в Европу и проживал там, хочет вернуться, и таким людям также будут начислять выплаты. Мы хотим, чтобы люди возвращались и знали, что могут здесь рассчитывать на помощь от государства", – рассказала Верещук.

Она отметила, что этот вопрос будет решен до конца сентября. При этом чиновница подчеркнула, что сейчас относительно небольшому количеству людей отменяют выплаты ВПЛ из-за нарушения правил их получения.

"Национальная сервисная служба за первую декаду сентября провела 1531 проверку фактического места жительства ВПЛ и как результат этих проверок – 80% сохранили свои выплаты. То есть только около 300 людям такие выплаты не будут дальше выплачивать", – сказала он.

Кого из переселенцев лишили выплат

С 1 сентября выплачивать помощь прекратили следующим категориям переселенцев:

лицам, которые вернулись на предыдущие места жительства (на временно оккупированные территории или в регионы, где продолжаются активные боевые действия);

лицам, у которых есть новое место жительства за рубежом;

лицам, которые в течение периода верификации приобрели дорогостоящее авто, дом, другую одноразовую дорогую покупку.

При этом в Кабмине 5 сентября заявили, что снова вернут выплаты части переселенцам. Все потому, что некоторых ВПЛ оставили без финансовой помощи по ошибке.

Напомним, что некоторым ВПЛ вскоре будет доступна новая финансовая помощь. Так, Союз рабочих самаритян Германии 15 сентября объявил, что выплаты смогут получить переселенцы, которые переехали во Львовскую и Ивано-Франковскую области.

Также Организация Объединенных Наций (ООН) планирует запустить программу в рамках которой жители Николаева будут получать по 1,5 тысячи гривен ежемесячно. Денежная программа при поддержке ООН продлится примерно четыре месяца.