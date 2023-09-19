С работой почти все: в Нацбанке показали, что происходит с безработицей в Украине

Уровень безработицы в Украине снижается, тем не менее пособие до сих пор получают чуть больше 45 тысяч зарегистрированных безработных.

Уровень официальной безработицы в Украине по итогам августа 2023 года установил очередной исторический минимум. Потребность работодателей в работниках возросла. Об этом свидетельствуют данные Государственной службы занятости, которые публикует Национальный банк Украины (НБУ).

Так, количество зарегистрированных безработных снизилось до 108,7 тысячи, среди которых 78,8 тысячи — женщины. Год назад в Украине насчитывалось 278,6 тысяч безработных. В то же время количество зарегистрированных безработных, которым выплачивают пособие по безработице, снизилось за год с 230,5 тысяч до 45 тысяч человек.

Потребность работодателей в работниках, которые могли бы занять освободившиеся рабочие места (вакантные должности) в августе составила 47,5 тысяч (за месяц показатель увеличился почти на 10 тысяч.

Отметим, что в январе 2022 года, то есть за месяц до полномасштабной войны, в Украине было официально зарегистрировано чуть больше 315 тысяч безработных.

Во время полномасштабной войны самый высокий уровень безработицы был зафиксирован в июне прошлого года – 316,4 тысячи человек. С тех пор количество безработных снижалось ежемесячно.

Как безработным в Украине получать 6700 гривен ежемесячно

Для этого нужно присоединиться к проекту "Армия восстановления" и выполнять общественно полезные работы. В конце августа 2023 года заместитель министра экономики Татьяна Бережная, рассказывала, что проект охватывает 19 регионов страны.

Чаще всего безработные:

разгружают, фасуют и доставляют гуманитарную помощь;

предоставляют гражданам социальные услуги в местах сосредоточения переселенцев;

плетут маскировочные сетки;

консервируют продукцию для нужд ВСУ;

шьют одежду и ремонтируют военную амуницию;

помогают раненым военнослужащим в медицинских учреждениях;

разбирают завалы;

восстанавливают жилые дома и помещения;

расчищают железнодорожные пути и автомобильные дорог, которые повреждены в результате боевых действий;

обустраивают и укрепляют блокпосты;

обустраивают подвальные помещения под укрытия;

строят защитные сооружения гражданской защиты;

укрепляют дамбы;

заготавливают дрова для нужд военных и населения.

Отметим, недавно Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА), провела опрос согласно которому в 2024 году подавляющее большинство украинских компаний (87%) будет повышать зарплату своим сотрудникам.

При этом почти половина (46%) думает над увеличением выплат до 10%, а 41% — от 10% до 20%. В то же время каждая сотая компания собирается сократить прежний уровень зарплат, а 12% не хотят ни снижать, ни повышать выплаты.

Также Фокус уже писал, что в течение ближайших трех лет, как ожидается, валовой внутренний продукт (ВВП) вырастет на 5-7,5%. Даже вопреки инфляции выплаты гражданам будут увеличиваться, поэтому уже в 2026 году средняя зарплата подрастет до 30 тысяч гривен.