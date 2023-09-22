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Экономика

Рост цен и финансовые потрясения: как война в Украине навредила мировой экономике

Андрей Галицкий
Негативные последствия войны ощущают на себе многие страны Европы

Несмотря на то, что боевые действия происходят непосредственно на территории нашей страны, экономика Европейского Союза тоже несет убытки из-за России.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину серьезно пошатнуло позиции мировой экономики и подстегнуло инфляцию на территории всей Европы. При этом более масштабный кризис еще впереди, сообщает Reuters, ссылаясь на исследование Швейцарского национального банка

Как пишут журналисты, с тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, в Европе начали дорожать энергоносители, а финансовые рынки почти постоянно находятся под потрясениями. Эта ситуация сказалась и на экономике континента — она начала сокращаться.

Анализ влияния войны на экономику Германии, Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии, показывает, что в четвертом квартале 2022 года объем производства был бы на 0,1-0,7% выше без войны в Украине. А уровень инфляции в каждой из этих стран был бы на 0,2-0,4% ниже

"Негативные последствия войны, вероятно, будут гораздо более серьезными в среднесрочной и долгосрочной перспективе, особенно в отношении реальной экономики. Через один-два года этот эффект, вероятно, будет примерно в два раза больше", — говорится в докладе.

Отмечается, что по экономическим последствиям более всего среди стран Евросоюза пострадала Германия. Так, в четвертом квартале 2022 года ВВП страны был бы на 0,7% выше, а инфляция была бы на 0,4% ниже в четвертом квартале, если бы не решение Москвы напасть на Украину.

Также сильно пострадала Великобритания: объем экономического производства сократился на 0,7%, а инфляция выросла на 0,2%. Если бы не было войны, во Франции инфляция была бы на 0,3% ниже, а ВВП — на 0,1% выше, тогда как в Италии инфляция была бы на 0,2% ниже, а ВВП — на 0,3% выше.

Без войны ВВП Швейцарии был бы на 0,3% выше от нынешних показателей, а уровень инфляции был бы ниже на 0,4% ниже.

К слову, в июле 2023 года Международный валютный фонд сообщал, что мировая экономика уже восстанавливается от кризиса, который спровоцировала Россия, запретив поставки газа в ряд стран Европы после вторжения в Украину. Главный финансист МВФ Пьер-Оливье Горинчас отмечал, что активность в торговле вернулась на уровень доковидного периода, а признаки экономической активности в І квартале этого года свидетельствуют, что глобальная экономика обрела устойчивость.

Что касается экономических перспектив Украины на фоне продолжающейся войны против РФ, то 8 сентября аналитики инвестиционной компании Dragon Capital улучшили прогноз по внутреннему валовому продукту (ВВП) нашей страны, курсу гривны и инфляции. Ожидается, что до конца этого года реальный ВВП Украины вырастет на 4,5% из года в год (г/г) после падения на 29% в прошлом году.