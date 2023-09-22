Рост цен и финансовые потрясения: как война в Украине навредила мировой экономике

Несмотря на то, что боевые действия происходят непосредственно на территории нашей страны, экономика Европейского Союза тоже несет убытки из-за России.

Полномасштабное вторжение РФ в Украину серьезно пошатнуло позиции мировой экономики и подстегнуло инфляцию на территории всей Европы. При этом более масштабный кризис еще впереди, сообщает Reuters, ссылаясь на исследование Швейцарского национального банка

Как пишут журналисты, с тех пор, как Россия вторглась в Украину в феврале 2022 года, в Европе начали дорожать энергоносители, а финансовые рынки почти постоянно находятся под потрясениями. Эта ситуация сказалась и на экономике континента — она начала сокращаться.

Анализ влияния войны на экономику Германии, Великобритании, Франции, Италии и Швейцарии, показывает, что в четвертом квартале 2022 года объем производства был бы на 0,1-0,7% выше без войны в Украине. А уровень инфляции в каждой из этих стран был бы на 0,2-0,4% ниже

"Негативные последствия войны, вероятно, будут гораздо более серьезными в среднесрочной и долгосрочной перспективе, особенно в отношении реальной экономики. Через один-два года этот эффект, вероятно, будет примерно в два раза больше", — говорится в докладе.

Отмечается, что по экономическим последствиям более всего среди стран Евросоюза пострадала Германия. Так, в четвертом квартале 2022 года ВВП страны был бы на 0,7% выше, а инфляция была бы на 0,4% ниже в четвертом квартале, если бы не решение Москвы напасть на Украину.

Также сильно пострадала Великобритания: объем экономического производства сократился на 0,7%, а инфляция выросла на 0,2%. Если бы не было войны, во Франции инфляция была бы на 0,3% ниже, а ВВП — на 0,1% выше, тогда как в Италии инфляция была бы на 0,2% ниже, а ВВП — на 0,3% выше.

Без войны ВВП Швейцарии был бы на 0,3% выше от нынешних показателей, а уровень инфляции был бы ниже на 0,4% ниже.

К слову, в июле 2023 года Международный валютный фонд сообщал, что мировая экономика уже восстанавливается от кризиса, который спровоцировала Россия, запретив поставки газа в ряд стран Европы после вторжения в Украину. Главный финансист МВФ Пьер-Оливье Горинчас отмечал, что активность в торговле вернулась на уровень доковидного периода, а признаки экономической активности в І квартале этого года свидетельствуют, что глобальная экономика обрела устойчивость.

Что касается экономических перспектив Украины на фоне продолжающейся войны против РФ, то 8 сентября аналитики инвестиционной компании Dragon Capital улучшили прогноз по внутреннему валовому продукту (ВВП) нашей страны, курсу гривны и инфляции. Ожидается, что до конца этого года реальный ВВП Украины вырастет на 4,5% из года в год (г/г) после падения на 29% в прошлом году.